В Турции очень любят вкусно и полезно поесть, поэтому в ней очень много овощей, сыров, фруктов 🍎 и молочной продукции, ну и конечно сладости и мясо. Составили список традиционных национальных турецких блюд, которые вы просто обязаны попробовать, если будете на отдыхе в Турции или решите заглянуть в национальный ресторан

Традиционная турецкая кухня

Отведать турецкие традиционные блюда – изюминка путешествия в Турцию. Попробовать местные деликатесы во время путешествия также важно, как осмотреть Собор Святой Софии или отправиться в круиз по Босфору.

Турецкая кухня славится своим роскошным маринованным мясом, пряным чаем и сладкой липкой десертной выпечкой. Кулинарная культура страны уходит корнями в османскую историю Турции. Действительно, большинство рецептов, которые сегодня популярны и любимы в турецкой кухне, были придуманы во времена Османской империи.

Блюда готовятся по тем же традиционным рецептам, которые использовались на протяжении сотен лет. Османские турки также правили Грецией на протяжении веков. Следовательно, сегодня есть много общего между турецкой и греческой кухней.

Донер-кебаб вполне может быть первым, что приходит на ум, когда вы думаете о турецкой кухне. Однако турецкая кухня выходит далеко за рамки шашлыка и мяса на гриле. Традиционная турецкая кухня включает в себя аппетитную смесь приправленного мяса, свежих овощей, вкусных закусок и свежих соков. Многих путешественников удивляет, насколько разнообразна национальная кухня.

И хотя в Турции много различных деликатесов, ХорошоТАМ предлагает вам 20 лучших традиционных турецких блюда, которые должен попробовать каждый.

Гезлеме

Гезлеме

Гезлеме больше всего сравнивают с мексиканской кесадильей, если вы когда-либо её пробовали. Для тех, кто не пробовал, это что-то похожее на фаршированный блин. Готовится он из замешанного вручную теста, которое затем смазывается маслом. Чтобы сделать его ещё вкуснее, можно фаршировать его собственными ингредиентами. Чаще всего используются сыр, картофель, зелень, баклажаны или любые другие ингредиенты, которые только пожелаете.

Если вы приедете в Турцию и не попробуете Гезлеме, то вы пропустите одно из лучших турецких традиционных блюд. Возможно вы даже, удивитесь, узнав, что вы единственный, кто посетил данную страну и не попробовал это вкусное блюдо.

Борек

Борек

Борек – ещё одно традиционное турецкое блюдо. Готовят его в большом количестве, а затем, когда оно готово, подают небольшими порциями. Борек готовится с начинкой. Выпечка состоит из тонкого слоеного теста, известного как юфка. Затем его начиняют сыром, картофелем или шпинатом.

Мезе

Мезе

Мезе – это не основная еда. Это закуски к любому блюду, которое вы закажите в Турции. Турецкие закуски бывают разных форм. Среди самых популярных турецких мезе – баклажаны, салаты и йогурт. В прибрежных районах Турции вы найдете людей, которые устраивают вечерние посиделки, где играет живая музыка подаются деликатесные мезе, которые отлично сочетаются с Балык Экмек, традиционным алкогольным напитком и рыбой.

Кахвалты

Турецкий завтрак - кахвалты

Нельзя говорить о турецкой кухне, не уделив особого внимания турецкому завтраку. Классический турецкий завтрак, более известный как кахвалты (kah-VAHL'-tuh), состоит из свежих сыров, таких как фета и кашкавал, чёрных и зелёных оливок, свежеиспеченного белого хлеба, фруктовых джемов, мёда, сладкого масла и большого количества свежезаваренного чая. Чёрный чай подается в турецких чайных стаканах.

Каждое утро с любовью заваривается чай, а на столе стоят маленькие миски и столовые приборы, предназначенные специально для того, чтобы есть продукты для завтрака небольшими порциями. Блюда расставлены элегантно, каким бы скромным ни был стол.

Турецкие манты

Турецкие манты

Манты – самое известное турецкое блюдо. Обычно это блюдо начиняют мясным фаршем, но в зависимости от региона можно встретить самые разные варианты начинок. На приготовление данного блюда нужно довольно много времени, и, чтобы получить удовольствие от всего процесса, его готовят либо с друзьями, либо с членами семьи. Традиционно способность готовить манты использовалась для подтверждения навыков приготовления пищи.

Айран

Айран

Вы когда-нибудь пробовали сладко-соленый йогурт? Что ж, если нет, то обязательно попробуйте айран. Всякий раз, заказывая в Турции донер или дурум, всегда найдется рядом айран. И если вы будете впервые пробовать данный напиток, он может показаться немного странным, но за несколько дней вы точно втянитесь)

Искендер кебаб

Искендер кебаб

Искендер кебаб – одно из самых любимых блюд у жителей Турции и не только. Тонко нарезанная говядина, томатный соус и топленое масло – святая троица этого местного кебаба, который родом из Бурсы (его также иногда называют бурса-кебаб). Многие называют его донер-кебаб нового уровня: тонкие полоски нежного копченого мяса, покрытые томатным соусом, кладут поверх нарезанных кусочков хрустящей лепешки – чтобы лучше впитать весь соус. Традиционно это блюдо подают вместе с золотистым топленым маслом сверху. Это одно из лучших блюд, которое можно отведать в Турции.

Донер кебаб

Донер Кебаб

Название блюда происходит от турецкого слова dondurmek, что означает вращающийся гриль. Донер кебаб (турецкое написание: донер кебаби, произносится «донр-к-бха-б») означает вращающееся жареное мясо. Кусочки маринованного мяса нанизывают на большой ролик, а затем жарят на гриле по мере его вращения. Традиционно используется баранина, хотя также можно использовать телятину, говядину или птицу.

После того, как мясо хорошо прожарилось, его нарезают тонкими полосками. Нижнюю часть, которая не прожарилась, оставляют готовиться дальше. Подается донер-кебаб на открытом лаваше с луком, солеными огурцами и помидорами.

Кёфте

Кёфте

Кёфте можно отнести к турецкой версии фрикаделек. Это шарики или котлеты, которые сделаны чаще всего из рубленного мяса или фарша баранины. Помимо говядины или баранины, также можно заказать чиг-кёфте вегетарианскую версию. Вегетарианская версия состоит из нута и овощей. Блюдо продаются с листьями салата и небольшим количеством лаваша.

Лахмаджун

Лахмаджун

Лахмаджун – это турецкая пицца с фаршем, салатом и лимонным соком поверх неё. Лахмаджун бывает разных вкусов. В Турции это блюдо можно найти на большинстве улиц, так как многие граждане, а также иностранцы любят это восхитительное блюдо.

Менемен

Менемен

Редкий вид завтрака, но очень вкусный для тех, кто о нём знает. Менемен – восхитительное блюдо, но оно не входит в меню большинства ресторанов Турции. Оно состоит из яичницы-болтуньи, приготовленной с тушеными овощами. Чтобы приготовить его, понадобится лук, помидоры, зеленый перец, черный молотый перец и орегано.

Кумпир

Кумпир

Кумпир – одно из самых известных уличных блюд, которое можно найти как на пляжных курортах, так и в городах. Это традиционное турецкое блюдо состоит из печеного картофеля с хрустящей кожицей и нежной начинки внутри. На выбор предлагается множество начинок.

Когда картофель запекся, он смешивается с маслом и бледно-желтым сыром из овечьего молока. Позже поверх печеного картофеля добавляются турецкие мезе, грибы, колбаса, кукуруза, оливки, русский салат и соусы. При приготовлении Кумпир продавец спрашивает, какую начинку вы хотите добавить в свой картофель. Кумпир обычно продается на улицах, особенно в туристических местах. Это популярный фаст-фуд по всей стране.

Sis кебаб

Sis kebap

Sis kebap – турецкие шашлычки из мяса, приготовленные на гриле. Их можно приготовить как из баранины, так и из говядины. При желании можно заранее замариновать мясо. Обычно их подают с жареными помидорами и луком. Для его приготовления используют деревянные или металлические шпажки. И так же, как лахмаджун, Sis кебаб – это турецкая уличная еда, которую любит большинство турецких людей. В следующую поездку в Турцию вам следует включить Sis кебаб в список турецких блюд, которыми стоит насладиться.

Чорба

Чорба

Чорба – это суп-пюре, который бывает двух вариантов: чечевичный или томатный. Чобру в основном подают в горячем виде. Когда вы отдыхаете в Турции, вам обязательно нужно попробовать этот турецкий суп, так как он уникален среди всех блюд, которые вы когда-либо пробовали. Чорба – один из самых знаменитых супов в турецких ресторанах, и большинство ресторанов включают его в свои меню.

Сарма

Сарма

Традиционное блюдо в Турции, которое обычно представляет собой скрученные листья виноградной лозы с начинкой из рубленого мяса. В веганской версии есть рисовая начинка, которая хорошо приправлена ​​лимоном, свежей петрушкой, паприкой, мятой и перцовой пастой. Заполнение и скручивание виноградных листьев занимает немного времени, но в конечном итоге вы получите огромное количество сармы, которую вы сможете есть в течение нескольких дней.

Долма

Долма

Долма – турецкое фаршированное блюдо, хорошо известное как в средиземноморской кухне, так и в ее окрестностях. Некоторые из овощей, используемых в приготовлении: Перец, лук, кабачки, чеснок и баклажаны. Приготовление долмы не так уж и сложно. Он состоит из нескольких этапов. Сначала нужно аккуратно срезать верхушку каждого овоща. После этого вычерпывается центр небольшой чайной ложкой, затем солятся внутренности, заполняя полые овощи мясом.

Долма, как блюдо, подается не только в турецких ресторанах, но и за их пределами и даже за пределами Турции. Блюдо готовят во всем Средиземноморском регионе и на всем Ближнем Востоке. Ходят слухи, что долма возникла в Османской империи в 17 веке.

Дурум

Дурум

Дурум – распространенный турецкий фаст-фуд. Мясо приготовленное на гриле заворачивают в лаваш. Лаваш достаточно прочен, чтобы удерживать мясо, овощи и соус, он также легкий, хорошо жуётся и идеально дополняет ароматное мясо на гриле.

Дурум является полноценным блюдом, поскольку в нём есть мясо, овощи и хлеб. Как правило, соус готовят на основе йогурта, так как он прекрасно связывает все компоненты в одно восхитительное блюдо.

Пахлава

Пахлава

Обязательно попробуйте пахлаву во время пребывания в Турции. Пахлава – это насыщенное сладкое тесто, состоящее из слоев теста фило, начиненных измельченными орехами и подслащенных сиропом или медом.

Пахлава имеет турецкое происхождение и является любимым турецким десертом в мире. Это очень вкусный, традиционный и аутентичный десерт.

Лукум

Лукум

Это твердый желеобразный куб со вкусом розовой воды, лимона или мастики. Часто посыпан сахарной пудрой. Блюдо бывает разных вариаций. Дегустировать этот десерт – привилегия, особенно когда его пробуешь на родине. Большинство посетителей Турции везут его домой в коробках в качестве сувенира.

Сютлач (рисовый пудинг)

Сютлач

Сютлач, другое название – рисовый пудинг – это десерт, который подают после каждого приема пищи в Турции, за исключением, возможно, завтрака. Сютлач, который обычно подают в традиционной глиняной миске, представляет собой приготовленный вкусный рисовый пудинг. Верх пудинга зажаривают, благодаря чему он приобретает коричневый цвет. Верх красочный, с ароматом дымка.