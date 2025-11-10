Мои заказы

Авторская экскурсия по Старому городу Бухары

Откройте для себя Бухару без суеты, погружаясь в её историю и культуру. Узнайте о древних традициях и наслаждайтесь гостеприимством местных жителей
Эта индивидуальная экскурсия по Бухаре предлагает путешествие по времени, раскрывая тайны одного из древнейших городов Средней Азии.

Гости смогут насладиться архитектурой старинных мечетей и медресе, а также узнать о богатой истории
и культуре региона.

Бухара, как один из семи священных городов исламского мира, поражает своим колоритом и самобытностью.

Участники экскурсии откроют для себя величественную крепость Арк и изысканный дизайн медресе Мир-и-Араб, почувствовав дух прошлого

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в историю
  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌍 Культурное наследие
  • 👥 Дружелюбная атмосфера
  • 📜 Интересные факты
  • 🕌 Священные места
  • 🎨 Колорит и самобытность
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Крепость Арк
  • Медресе Мир-и-Араб

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Экскурсия в Бухару приглашает в путешествие во времени по улочкам одного из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Центральной Азии. Разглядывая старинные мечети, медресе и мавзолеи, вы словно приоткрываете для себя окно в прошлое региона. От величественной крепости Арк до замысловатого дизайна медресе Мир-и-Араб, вы будете очарованы колоритом и самобытностью Бухары.
  • Бухара — один из древнейших городов Средней Азии, ее возраст насчитывает более 2500 лет.
  • Бухара — один из семи священных городов исламского мира.

• Бухарцы — самый толерантный и гостеприимный народ среди народов Средней Азии. Важная информация:

Для посещения некоторых священных мест нашим гостям, как правило, необходимо надевать закрытую одежду и головные уборы.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Комплекс Ляби-Хауз
  • Мечеть Магоки-Аттори
  • Торговые купола
  • Минарет и мечеть Калон
  • Медресе Мири-Араб
  • Медресе Абдулазиз-хана
  • Медресе Улугбека
  • Крепость Арк
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашмаи-Аюб
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медресе Нодира Дэвонбеги
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для посещения некоторых священных мест нашим гостям
  • Как правило
  • Необходимо надевать закрытую одежду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бухары

