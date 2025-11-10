Эта индивидуальная экскурсия по Бухаре предлагает путешествие по времени, раскрывая тайны одного из древнейших городов Средней Азии.
Гости смогут насладиться архитектурой старинных мечетей и медресе, а также узнать о богатой истории
Гости смогут насладиться архитектурой старинных мечетей и медресе, а также узнать о богатой истории
7 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Погружение в историю
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌍 Культурное наследие
- 👥 Дружелюбная атмосфера
- 📜 Интересные факты
- 🕌 Священные места
- 🎨 Колорит и самобытность
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Крепость Арк
- Медресе Мир-и-Араб
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Экскурсия в Бухару приглашает в путешествие во времени по улочкам одного из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Центральной Азии. Разглядывая старинные мечети, медресе и мавзолеи, вы словно приоткрываете для себя окно в прошлое региона. От величественной крепости Арк до замысловатого дизайна медресе Мир-и-Араб, вы будете очарованы колоритом и самобытностью Бухары.
- Бухара — один из древнейших городов Средней Азии, ее возраст насчитывает более 2500 лет.
- Бухара — один из семи священных городов исламского мира.
• Бухарцы — самый толерантный и гостеприимный народ среди народов Средней Азии. Важная информация:
Для посещения некоторых священных мест нашим гостям, как правило, необходимо надевать закрытую одежду и головные уборы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Комплекс Ляби-Хауз
- Мечеть Магоки-Аттори
- Торговые купола
- Минарет и мечеть Калон
- Медресе Мири-Араб
- Медресе Абдулазиз-хана
- Медресе Улугбека
- Крепость Арк
- Мечеть Боло-Хауз
- Мавзолей Саманидов
- Мавзолей Чашмаи-Аюб
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медресе Нодира Дэвонбеги
Завершение: Мавзолей Саманидов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для посещения некоторых священных мест нашим гостям
- Как правило
- Необходимо надевать закрытую одежду и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
12 ноя в 09:00
$24
$30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
-
19%
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$104
$129 за всё до 6 чел.