Что вас ждёт? Экскурсия в Бухару приглашает в путешествие во времени по улочкам одного из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Центральной Азии. Разглядывая старинные мечети, медресе и мавзолеи, вы словно приоткрываете для себя окно в прошлое региона. От величественной крепости Арк до замысловатого дизайна медресе Мир-и-Араб, вы будете очарованы колоритом и самобытностью Бухары.

Бухара — один из древнейших городов Средней Азии, ее возраст насчитывает более 2500 лет.

Бухара — один из семи священных городов исламского мира.

• Бухарцы — самый толерантный и гостеприимный народ среди народов Средней Азии. Важная информация:

Для посещения некоторых священных мест нашим гостям, как правило, необходимо надевать закрытую одежду и головные уборы.