Вечерняя прогулка по старой Бухаре

С наступлением вечера Бухара возвращается в средневековое прошлое. Прогулка по старинным кварталам откроет историю купцов и правителей, зодчих и богословов. В свете фонарей оживут орнаменты и фасады медресе.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Исторические памятники
- 🕌 Древние мечети и медресе
- 📜 Увлекательные истории
- 🏰 Посещение цитадели Арк
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Купола Саррафон
- Купола Тельпакфурушон
- Купола Заргарон
- Мечеть Магоки-Аттари
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазизхана
- Ансамбль Пои-Калон
- Цитадель Арк
- Мечеть Боло-Хауз
Описание экскурсии
Вы увидите:
- ансамбль Ляби-Хауз (осматриваем снаружи) — торговый центр 17 века с медресе, хаузом и ханакой.
- купола Саррафон, Тельпакфурушон и Заргарон (заходим во все) — перекрёстки торговли 16 века.
- мечеть Магоки-Аттари (снаружи) с доисламским прошлым.
- медресе Улугбека (14 век, заходим) и Абдулазизхана (17 век, снаружи).
- ансамбль Пои-Калон — минарет Калон и медресе Мири Араб осматриваем снаружи, в мечеть Калон заходим.
- цитадель Арк (заходим) — крепость 4 века до н. э.
- мечеть Боло-Хауз 18 века (снаружи) — место общей молитвы правителей и народа.
Вы узнаете:
- чем торговали в купольных перекрёстках и как работали ремесленники.
- как в медресе Абдулазизхана появились изображения живых существ.
- кто жил в цитадели Арк.
- как уцелела Магоки-Аттари после нашествия Чингисхана.
Организационные детали
- Возьмите с собой головные уборы от солнца и платки для посещения мечети.
- Дополнительно оплачивается вход в мечеть Калон (15 000 узбекских сумов) и Цитадель Арк (60 000 узбекских сумов).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Шохрух — ваш гид в Бухаре
Меня зовут Шохрух, я из Бухары. Я хорошо знаю историю своего города и его достопримечательности, могу рассказать легенды о его возникновении, строительстве архитектурных ансамблей и влиянии Шелкового пути и ислама на местную культуру.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
2 ноя 2025
Шохрух, большое спасибо! Экскурсия очень интересная, содержательная, на все вопросы получили подробные ответы!
