Мои заказы

Вечерняя прогулка по старой Бухаре

Прогулка по вечерней Бухаре перенесёт вас в средневековье. Узнайте о купцах и правителях, прогуливаясь по старинным кварталам в свете фонарей
С наступлением вечера Бухара возвращается в средневековое прошлое. Прогулка по старинным кварталам откроет историю купцов и правителей, зодчих и богословов. В свете фонарей оживут орнаменты и фасады медресе.

Вы увидите ансамбль
читать дальше

Ляби-Хауз, купола Саррафон, Тельпакфурушон и Заргарон, мечеть Магоки-Аттари, медресе Улугбека и Абдулазизхана, ансамбль Пои-Калон, цитадель Арк и мечеть Боло-Хауз.

Узнайте, чем торговали в купольных перекрёстках и как уцелела Магоки-Аттари после нашествия Чингисхана

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🕌 Древние мечети и медресе
  • 📜 Увлекательные истории
  • 🏰 Посещение цитадели Арк
Вечерняя прогулка по старой Бухаре© Шохрух
Вечерняя прогулка по старой Бухаре© Шохрух
Вечерняя прогулка по старой Бухаре© Шохрух
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Купола Саррафон
  • Купола Тельпакфурушон
  • Купола Заргарон
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Абдулазизхана
  • Ансамбль Пои-Калон
  • Цитадель Арк
  • Мечеть Боло-Хауз

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • ансамбль Ляби-Хауз (осматриваем снаружи) — торговый центр 17 века с медресе, хаузом и ханакой.
  • купола Саррафон, Тельпакфурушон и Заргарон (заходим во все) — перекрёстки торговли 16 века.
  • мечеть Магоки-Аттари (снаружи) с доисламским прошлым.
  • медресе Улугбека (14 век, заходим) и Абдулазизхана (17 век, снаружи).
  • ансамбль Пои-Калон — минарет Калон и медресе Мири Араб осматриваем снаружи, в мечеть Калон заходим.
  • цитадель Арк (заходим) — крепость 4 века до н. э.
  • мечеть Боло-Хауз 18 века (снаружи) — место общей молитвы правителей и народа.

Вы узнаете:

  • чем торговали в купольных перекрёстках и как работали ремесленники.
  • как в медресе Абдулазизхана появились изображения живых существ.
  • кто жил в цитадели Арк.
  • как уцелела Магоки-Аттари после нашествия Чингисхана.

Организационные детали

  • Возьмите с собой головные уборы от солнца и платки для посещения мечети.
  • Дополнительно оплачивается вход в мечеть Калон (15 000 узбекских сумов) и Цитадель Арк (60 000 узбекских сумов).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваш гид в Бухаре
Меня зовут Шохрух, я из Бухары. Я хорошо знаю историю своего города и его достопримечательности, могу рассказать легенды о его возникновении, строительстве архитектурных ансамблей и влиянии Шелкового пути и ислама на местную культуру.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Надежда
2 ноя 2025
Шохрух, большое спасибо! Экскурсия очень интересная, содержательная, на все вопросы получили подробные ответы!

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Бухаре
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Бухаре
Исследовать архитектуру главных ансамблей - от Ляби-Хауза до минарета Калян - под светом фонарей
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
12 ноя в 17:00
$25 за человека
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Пешая
2 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Насладиться старинным городом без зноя в уютной мини-группе
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 17:00
12 ноя в 17:00
$36 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре