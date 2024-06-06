1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
«Минарет Калян — один из символов Старого города»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Торговые купола — символ Старого города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
- ССофья2 июня 2024Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
- ООльга30 мая 2024Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.
- ВВасилий25 мая 2024Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
- AAnna24 мая 2024Хороший интересный гид)
- ААнатолий17 мая 2024Огромное спасибо Нигине за отличную, интересную и увлекательную экскурсию. Время прошло незаметно. Было очень познавательно, много интересных фактов из истории. Всем рекомендую посетить. 👍🏼🇺🇿
- ССветлана16 мая 2024Остались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид и рассказчик. Помимо основного маршрута получили рекомендации по вкусным местам, особенным сувенирам, помощь в бронированиях и дополнительную литературу по наиболее заинтересовавшим темам.
- ААния14 мая 2024Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Старый город»
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