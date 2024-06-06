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но все в меру без перегруза. Лариса старалась учесть все наши пожелания, у нас было всего несколько часов в Бухаре, и они были очень интересными, все успели, все посмотрели, и даже успели вкусно перекусить благодаря Ларисе. Очень приятная в общении и профессионал своего дела. Спасибо большое.