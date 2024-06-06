Экскурсии по Старому городу в Бухаре

Найдено 7 экскурсий в категории «Старый город» в Бухаре на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Бухара - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9077 за всё до 6 чел.
О Бухаре с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
25 за человека
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
«Минарет Калян — один из символов Старого города»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мы начнём с самой атмосферной части Старого города — площади Ляби-Хауз»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Торговые купола — символ Старого города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
4945 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Бухара - первое свидание
    Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
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    но все в меру без перегруза. Лариса старалась учесть все наши пожелания, у нас было всего несколько часов в Бухаре, и они были очень интересными, все успели, все посмотрели, и даже успели вкусно перекусить благодаря Ларисе. Очень приятная в общении и профессионал своего дела. Спасибо большое.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
  • С
    Софья
    2 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бухара - первое свидание
    Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    О Бухаре с любовью
    Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.
  • В
    Василий
    25 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
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    программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов.

    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа
  • A
    Anna
    24 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Хороший интересный гид)
    Хороший интересный гид)
  • А
    Анатолий
    17 мая 2024
    Волшебная Бухара
    Огромное спасибо Нигине за отличную, интересную и увлекательную экскурсию. Время прошло незаметно. Было очень познавательно, много интересных фактов из истории. Всем рекомендую посетить. 👍🏼🇺🇿
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Бухара - первое свидание
    Остались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид и рассказчик. Помимо основного маршрута получили рекомендации по вкусным местам, особенным сувенирам, помощь в бронированиях и дополнительную литературу по наиболее заинтересовавшим темам.
    Остались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид иОстались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид иОстались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид иОстались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид иОстались очень довольны прогулкой по Бухаре с Ларисой - интересно, увлекательно. Лариса - прекрасный гид и
  • А
    Ания
    14 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Старый город»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Старый город" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 25 до 125 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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