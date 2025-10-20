Путешествие по древнему караванному пути

Трансфер между двумя историческими городами Узбекистана через пустыню Кызылкум на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Во время поездки вы увидите бескрайние песчаные ландшафты и сможете сделать остановки в живописных местах. По желанию доступен заезд в придорожную чайхану для знакомства с узбекской кухней.

Маршрут через пустынные просторы

Поездка проходит через пустыню Кызылкум, занимающую значительную часть территории Узбекистана. По пути предусмотрены остановки для отдыха и фотографирования песчаных барханов. При возможности вы сможете наблюдать местную фауну, включая варанов.

Организация поездки и дополнительные возможности

Трансфер осуществляется на автомобилях Chevrolet Cobalt, Lacetti, Captiva или Orlando с вместимостью багажа до двух чемоданов. По запросу организуется остановка в придорожной чайхане, где подают фирменную жареную рыбу и другие национальные блюда. Услуга доступна в обоих направлениях — из Бухары в Хиву и обратно. Важная информация: