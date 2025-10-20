Трансфер из Бухары в Хиву через пустыню Кызылкум с остановками для фотографирования и возможностью посещения чайханы с узбекской кухней.
Поездка на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Насладиться красивыми видами на барханы и с комфортом добраться до Хивы!
Описание экскурсии
Путешествие по древнему караванному пути
Трансфер между двумя историческими городами Узбекистана через пустыню Кызылкум на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем. Во время поездки вы увидите бескрайние песчаные ландшафты и сможете сделать остановки в живописных местах. По желанию доступен заезд в придорожную чайхану для знакомства с узбекской кухней.
Маршрут через пустынные просторы
Поездка проходит через пустыню Кызылкум, занимающую значительную часть территории Узбекистана. По пути предусмотрены остановки для отдыха и фотографирования песчаных барханов. При возможности вы сможете наблюдать местную фауну, включая варанов.
Организация поездки и дополнительные возможности
Трансфер осуществляется на автомобилях Chevrolet Cobalt, Lacetti, Captiva или Orlando с вместимостью багажа до двух чемоданов. По запросу организуется остановка в придорожной чайхане, где подают фирменную жареную рыбу и другие национальные блюда. Услуга доступна в обоих направлениях — из Бухары в Хиву и обратно. Важная информация:
- Продолжительность поездки составляет около 7 часов.
- Трансфер доступен в обратном направлении за ту же стоимость.
- Багаж ограничен двумя чемоданами на один автомобиль.
- Обед в чайхане оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
20 окт 2025
Отличный опыт. Пунктуальный водитель, удобная просторная машина, замечательный обед по дороге. Рекомендую.
