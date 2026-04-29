Описание экскурсии
Наше путешествие сочетает богатую историю и живописные пейзажи Узбекистана. Вы проедете по дорогам древних караванов, увидите архитектурные жемчужины Самарканда. Прочувствуете дух средневекового Востока, где величие империй соседствовало с красотой природы. Добро пожаловать в Самарканд! Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные пункты маршрута:
- Площадь Регистан. Место, где функционировали большие ярмарки и ремесленные базары. История площади и трех ее главных построек - Медресе Улугбека (высшее духовное заведение, своеобразный университет средневековья), Медресе Шер-Дор и Медресе Тилля-Кари (духовно-просветительские и образовательные сооружения)
- Мечеть Биби Ханым (14 век). Жемчужина архитектуры Тимуридов
- Шахи Зинда (12-16 века). Один из самых великолепных мемориальных ансамблей на востоке. Место захоронения царственных особ и знати
- Обсерватория Улугбека (15 век). Его строитель Улугбек - ученый, архитектор, философ, художник, ко всему еще и мастер астрономии - лично проводил исследования и астрономические расчеты, которые прошли проверку времени, даже больше чем фундамент его обсерватории
Что включено
- Услуга гида и транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты, питание и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара
Завершение: Бухара или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Онлайн-перевод (росс. карта)
- Наличными в сумах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Узнали Бухару, едем в Самарканд - столица Тамерлана! На авто или поезде»
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бухара яркая и неповторимая
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
5 мая в 09:00
11 мая в 09:00
от $103 за всё до 12 чел.
Групповая
Неизвестная Бухара: культура, религия и история
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждая улица хранит историю, а архитектура рассказывает о великих эпохах и мудрецах Востока
Начало: На улице Мехтар Анбар
Завтра в 09:00
5 мая в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
6 мая в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
$214 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.