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слушая их рассказы. Хотя моё высшее образование связано с радиосвязью и телевидением, история и культура Бухары всегда были моим главным увлечением. Свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. На экскурсиях сначала помогаю разобраться в более чем 2500-летней истории Бухары, а затем показываю, как разные эпохи отразились в её облике. Рассказываю об истории, архитектуре и реставрации памятников, сравнивая их с тем, что видел в других странах. Мои экскурсии — это живой диалог без сухих фактов. Я стараюсь перенести гостей в прошлое, учитываю их пожелания и делаю всё, чтобы знакомство с Бухарой было комфортным, интересным и запоминающимся.