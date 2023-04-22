Акбар — ваш гид в Бухаре

Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!