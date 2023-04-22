Посетить главные достопримечательности города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Бухара — это настоящий музей под открытым небом. Чего здесь только нет: великолепные мечети, медресе, мавзолеи, крепости и торговые купола. Я расскажу о прошлой и современной жизни города. О местных обрядах, традициях, диалектах, еде и местном плове «оши софи». О зороастрийцах, иудеях и мусульманах. И, конечно, о повседневном быте бухарцев.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
28
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Удивительная Бухара
Вы погуляете по Старому городу и посетите все знаковые места. В программе экскурсии:
- Мавзолей Саманидов — вы оцените этот шедевр архитектуры, возведённый 1100 лет назад из жжёного кирпича. Я расскажу, кто такие Саманиды и чем они прославились.
- Источник Святого Иова — я покажу вам святой источник 12 века, созданный библейским пророком, и поделюсь связанной с ним легендой.
- Мечеть Боло-Хауз — невероятно красивая пятничная мечеть с мастерски сделанной кирпичной кладкой и изящными деревянными галереями. Она станет для нас поводом поговорить о народном ремесле резьбы по дереву.
- Цитадель Арк — резиденция правителей Бухары во все времена существования города. Вы услышите, какие значимые события в ней происходили.
- Ансамбль Пои-Калон — я покажу вам великолепный комплекс, состоящий из древних минарета, мечети и медресе. Раскрою, как он пережил нашествие Чингисхана и свержение Эмира Бухарского.
- Торговые купола — вы узнаете, какой хитрый маркетинговый ход был применён при их возведении.
- Медресе Улугбека — вы полюбуетесь его оригинальным интерьером и услышите о тщеславном правителе из династии Аштарханидов.
- Мечеть Магоки-Аттори — я расшифрую её связь с тремя религиями: зороастризмом, исламом и иудаизмом.
- Ансамбль Ляби-Хауз — любимое место отдыха всех гостей и горожан. Летом здесь работают фонтаны, в них купаются дети. При виде этой картины душа начинает радоваться.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии зависит от нашего темпа: от 5 до 7 часов
- Входные билеты не включены в стоимость — около 11$ с человека за всё
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- Мы можем зайти в чайхану и попробовать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акбар — ваш гид в Бухаре
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Акбар. Я лицензированный гид по Бухаре, вырос в старом центре неподалеку от знаменитого минарета Калян. С юных лет интересовался историей родного города и каждый раз внимательно слушал рассказы гидов, проходивших по нашим улицам. Сейчас я сам один из них, очень люблю свою работу и к каждой экскурсии подхожу с душой. У меня есть высшее образование, также я свободно владею русским, английским, узбекским и таджикским языками. Добро пожаловать в Узбекистан! Я вас жду!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бухары
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
На весь день
Обзорные
Крепость Арк
Мавзолей Саманидов
Ляби-Хауз
Минарет Калян
Похожие туры из Бухары
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
24 апр
25 апр
26 апр
27 апр
€69 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
21 апр
22 апр
23 апр
26 апр
€84 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бухара сквозь столетия
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории
Ляби Хауз
27 апр
9 мая
13 мая
14 мая
€69 за всё до 5 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду