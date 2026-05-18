Бухара, город с богатым историческим наследием, предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир великолепных мечетей, древних медресе, загадочных мавзолеев и крепостей, которые
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир великолепных мечетей, древних медресе, загадочных мавзолеев и крепостей, которые
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю древнего города
- 🌍 Узнаете о традициях и культуре
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽️ Попробуете национальные блюда
- 👣 Индивидуальный маршрут по вашему желанию
- 📜 Интересные легенды и факты
Что можно увидеть
- Мавзолей Саманидов
- Источник Святого Иова
- Мечеть Боло-Хауз
- Цитадель Арк
- Ансамбль Пои-Калон
- Торговые купола
- Медресе Улугбека
- Мечеть Магоки-Аттори
- Ансамбль Ляби-Хауз
Описание экскурсии
Удивительная Бухара
Вы погуляете по Старому городу и посетите все знаковые места. В программе экскурсии:
- Мавзолей Саманидов — вы оцените этот шедевр архитектуры, возведённый 1100 лет назад из жжёного кирпича. Я расскажу, кто такие Саманиды и чем они прославились.
- Источник Святого Иова — я покажу вам святой источник 12 века, созданный библейским пророком, и поделюсь связанной с ним легендой.
- Мечеть Боло-Хауз — невероятно красивая пятничная мечеть с мастерски сделанной кирпичной кладкой и изящными деревянными галереями. Она станет для нас поводом поговорить о народном ремесле резьбы по дереву.
- Цитадель Арк — резиденция правителей Бухары во все времена существования города. Вы услышите, какие значимые события в ней происходили.
- Ансамбль Пои-Калон — я покажу вам великолепный комплекс, состоящий из древних минарета, мечети и медресе. Раскрою, как он пережил нашествие Чингисхана и свержение Эмира Бухарского.
- Торговые купола — вы узнаете, какой хитрый маркетинговый ход был применён при их возведении.
- Медресе Улугбека — вы полюбуетесь его оригинальным интерьером и услышите о тщеславном правителе из династии Аштарханидов.
- Мечеть Магоки-Аттори — я расшифрую её связь с тремя религиями: зороастризмом, исламом и иудаизмом.
- Ансамбль Ляби-Хауз — любимое место отдыха всех гостей и горожан. Летом здесь работают фонтаны, в них купаются дети. При виде этой картины душа начинает радоваться.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии зависит от нашего темпа: от 5 до 7 часов
- Входные билеты не включены в стоимость — около 11$ с человека за всё
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- Мы можем зайти в чайхану и попробовать национальные блюда. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акбар — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 1062 туристов
Я лицензированный гид по Бухаре. Родился и вырос в самом центре Старого города, неподалёку от знаменитого минарета Калян. С детства интересовался историей родного города, вырос рядом с туристами и гидами,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 172 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Акбару за продолжительную и невероятно содержательную прогулку по древней Бухаре. Он лучший гид, которого мы встречали. Продолжительная экскурсия по Бухаре пролетела на одном дыхании.
+10
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А
ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЕМ!!!
Добрый день!
Нашей мини группой удалось быть частью этой замечательной экскурсии!
Окунулись во времена, как все было до нас!
Акбар потрясающий экскурсовод, местный житель, хорошо знает историю и все-все-все, что спросишь!
Маршрут выстраивается под вас, исходя из вашего времени и запросов, у нас получилось 1,5 дня! Все мы в диком восторге и переполнены завораживающей и интересной информацией, которую Акбар нам рассказал!
Большое спасибо!
Добрый день!
Нашей мини группой удалось быть частью этой замечательной экскурсии!
Окунулись во времена, как все было до нас!
Акбар потрясающий экскурсовод, местный житель, хорошо знает историю и все-все-все, что спросишь!
Маршрут выстраивается под вас, исходя из вашего времени и запросов, у нас получилось 1,5 дня! Все мы в диком восторге и переполнены завораживающей и интересной информацией, которую Акбар нам рассказал!
Большое спасибо!
+2
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Добрый день всем! Были в начале мая в потрясающем городе Бухаре. Восточную сказку и завесу истории перед нами открыл замечательный гид и профессионал своего дела Акбар. Очень интересно, живо и
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Здравствуйте. Отличная экскурсия по Бухаре. Без спешки мы прошли по знаковым местам города, увидели неповторимую красоту, услышали интересные рассказы о истории народов, событиях, быте. Разнообразие локаций: от дворца до хамама.
Индивидуальный подход.
Спасибо нашему гиду Акбару, что открыл для нас Бухару, с большой любовью и уважением к месту, людям, событиям.
Индивидуальный подход.
Спасибо нашему гиду Акбару, что открыл для нас Бухару, с большой любовью и уважением к месту, людям, событиям.
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отличная экскурсия по содержанию: много интересной и познавательной информации. Акбар отличный рассказчик, интеллигентный и образованный человек.
благодарим за гостеприимство и доброжелательность!
благодарим за гостеприимство и доброжелательность!
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Т
Выражаем огромную благодарность Акбару за заботу, информативность, пунктуальность и завлекательность в организаций нашей экскурсии! Наш замечательный гид учел все наши предпочтения, интересы, терпеливо и подробно отвечал на все наши запросы,
+2
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