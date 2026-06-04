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Индивидуальная
Из Бухары в Хиву на скоростном поезде
Начало: Вокзал Хивы
«Комфортное путешествие из Бухары в Хиву на новом скоростном поезде»
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 10:30
6 июн в 10:30
$190 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$214 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Хива без спешки: путешествие из Бухары на скоростном поезде
Увидеть главное в городе за одно путешествие (с ночёвкой)
«В 11:00 вы отправитесь из Бухары в Хиву на современном скоростном поезде»
Сегодня в 10:30
6 июн в 10:30
$186
$195 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На поезде»
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