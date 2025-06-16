Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по Бухаре — уникальную возможность познакомиться с историческими памятниками города в атмосферном освещении фонарей и насладиться красотой его древних улочек. Если у вас ограниченное время, но вы хотите не упустить самые важные достопримечательности, наша обзорная экскурсия — идеальный выбор. Что вас ждет:• Ансамбль Ляби Хауз — один из самых известных исторических комплексов Бухары. Здесь вы увидите:

Медресе Кукельдаш, которое когда-то было крупнейшим учебным заведением в городе.

Медресе Нодыр Девонбеги, знаменитое своей архитектурной красотой.

Хонако Нодыр Девонбеги — место для отдыха и размышлений в историческом центре города.

• Торговые купола 16 века:

Купол Саррафон — старинный рынок, известный своей ролью в торговле специями и тканями.

Тильпакфурушон — крытый рынок, где можно встретить множество ремесленных товаров.

Заргарон — рынок ювелиров, который неизменно привлекает внимание ценителей изысканных украшений.

Мечеть Магоки Аттори (12 век) — одна из древнейших мечетей Бухары, сохранившая свое величие и атмосферу через века.

• Крытый рынок Бухары (16 век):

Тим Абдуллахана — историческое торговое место, которое удивляет своей архитектурой и атмосферой.

• Ансамбль Пойи Калон (13-16 века) — величественный архитектурный комплекс, включающий: