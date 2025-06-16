Мои заказы

Вечерняя обзорная экскурсия по Бухаре

Идеальный вариант для тех, кто ценит вечерние прогулки и хочет увидеть Бухару в её самом красивом виде. Откройте для себя древние улочки и памятники
Вечером Бухара раскрывается с новой стороны.

Экскурсия по освещенным фонарями улицам позволит увидеть такие жемчужины, как медресе Кукельдаш и минарет Калон. Прогулка по торговым куполам и рынкам, таким как Тим Абдуллахана, подарит уникальные впечатления.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет за короткое время познакомиться с главными достопримечательностями города
4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🕌 Древние рынки и медресе
  • 🌆 Подсветка фонарей
  • 🎨 Архитектурные шедевры
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 18:00, 20:00, 22:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби Хауз
  • Медресе Кукельдаш
  • Медресе Нодыр Девонбеги
  • Хонако Нодыр Девонбеги
  • Купол Саррафон
  • Тильпакфурушон
  • Заргарон
  • Мечеть Магоки Аттори
  • Тим Абдуллахана
  • Ансамбль Пойи Калон
  • Мечеть Калон
  • Минарет Калон
  • Медресе Мир Араб

Описание экскурсии

Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по Бухаре — уникальную возможность познакомиться с историческими памятниками города в атмосферном освещении фонарей и насладиться красотой его древних улочек. Если у вас ограниченное время, но вы хотите не упустить самые важные достопримечательности, наша обзорная экскурсия — идеальный выбор. Что вас ждет:• Ансамбль Ляби Хауз — один из самых известных исторических комплексов Бухары. Здесь вы увидите:
  • Медресе Кукельдаш, которое когда-то было крупнейшим учебным заведением в городе.
  • Медресе Нодыр Девонбеги, знаменитое своей архитектурной красотой.
  • Хонако Нодыр Девонбеги — место для отдыха и размышлений в историческом центре города.

• Торговые купола 16 века:

  • Купол Саррафон — старинный рынок, известный своей ролью в торговле специями и тканями.
  • Тильпакфурушон — крытый рынок, где можно встретить множество ремесленных товаров.
  • Заргарон — рынок ювелиров, который неизменно привлекает внимание ценителей изысканных украшений.
  • Мечеть Магоки Аттори (12 век) — одна из древнейших мечетей Бухары, сохранившая свое величие и атмосферу через века.

• Крытый рынок Бухары (16 век):

Тим Абдуллахана — историческое торговое место, которое удивляет своей архитектурой и атмосферой.

• Ансамбль Пойи Калон (13-16 века) — величественный архитектурный комплекс, включающий:

  • Мечеть Калон — одну из самых известных мечетей города.
  • Минарет Калон — символ Бухары, которое восхищает своей высотой и изысканностью.
  • Медресе Мир Араб — историческое учебное заведение, поражающее своей красотой и величием. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу древней Бухары, насладиться ее магией и узнать больше о культуре и истории этого замечательного города. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит вечерние прогулки и желает увидеть город с его самой красивой стороны.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Ляби Хауз (Медресе Кукельдаш, Медресе Нодыр Девонбеги, Хонако Нодыр Девонбеги)
  • Торговые купола 16 вв
  • Купол Саррафон
  • Тильпакфурушон
  • Заргарон
  • Мечеть Магоки Аттори 12 вв
  • Крытый рынок Бухары 16 в
  • Тим Абдуллахана
  • Ансамбль Пойи Калон 13-16 вв
  • Мечеть Калон
  • Минарет Калон
  • Медресе Мир Араб
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ансамбль Ляби Хауз
Завершение: Цитадель Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
А
Александр
16 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Афзал рассказал много интересного про достопримечательности Бухары, подсказал "вкусные" места. Спасибо!
К
Катерина
26 мая 2025
Интересная экскурсия, прошло все на одном дыхание.
Кроме экскурсии нам ответили на наши вопросы, подсказали, где можно вкусно покушать, не в месте для туристов.
Спасибо!
К
Кирилл
19 мая 2025
Мы остались очень довольны, увлекательный рассказ, интересный собеседник.
А
Анна
12 мая 2025
Хорошая краткая экскурсия с базовой информацией и осмотром основных достопримечательностей.
П
Павел
3 мая 2025
Прекрасная экскурсия по вечерней, прохладной Бухаре. Потрясающие архитектурные сокровища в сочетании с прекрасным рассказом гида Афзала об истории Бухары и её людях. Огромная благодарность!
Н
Наталья
2 мая 2025
В последний момент решили взять вечернюю экскурсию по Бухаре и не пожалели. Афзал показал нам главные достопримечательности древней Бухары, сопровождая прогулку увлекательными рассказами из истории не только этого прекрасного города, но и самого Узбекистана.
Афзал, спасибо!
Вечерняя Бухара особенно прекрасна, а главное нет такого большого количества туристов и изнуряющей жары.

Входит в следующие категории Бухары

