Вечером Бухара раскрывается с новой стороны.
Экскурсия по освещенным фонарями улицам позволит увидеть такие жемчужины, как медресе Кукельдаш и минарет Калон. Прогулка по торговым куполам и рынкам, таким как Тим Абдуллахана, подарит уникальные впечатления.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет за короткое время познакомиться с главными достопримечательностями города
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Исторические памятники
- 🕌 Древние рынки и медресе
- 🌆 Подсветка фонарей
- 🎨 Архитектурные шедевры
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби Хауз
- Медресе Кукельдаш
- Медресе Нодыр Девонбеги
- Хонако Нодыр Девонбеги
- Купол Саррафон
- Тильпакфурушон
- Заргарон
- Мечеть Магоки Аттори
- Тим Абдуллахана
- Ансамбль Пойи Калон
- Мечеть Калон
- Минарет Калон
- Медресе Мир Араб
Описание экскурсии
Приглашаем вас на вечернюю экскурсию по Бухаре — уникальную возможность познакомиться с историческими памятниками города в атмосферном освещении фонарей и насладиться красотой его древних улочек. Если у вас ограниченное время, но вы хотите не упустить самые важные достопримечательности, наша обзорная экскурсия — идеальный выбор. Что вас ждет:• Ансамбль Ляби Хауз — один из самых известных исторических комплексов Бухары. Здесь вы увидите:
- Медресе Кукельдаш, которое когда-то было крупнейшим учебным заведением в городе.
- Медресе Нодыр Девонбеги, знаменитое своей архитектурной красотой.
- Хонако Нодыр Девонбеги — место для отдыха и размышлений в историческом центре города.
• Торговые купола 16 века:
- Купол Саррафон — старинный рынок, известный своей ролью в торговле специями и тканями.
- Тильпакфурушон — крытый рынок, где можно встретить множество ремесленных товаров.
- Заргарон — рынок ювелиров, который неизменно привлекает внимание ценителей изысканных украшений.
- Мечеть Магоки Аттори (12 век) — одна из древнейших мечетей Бухары, сохранившая свое величие и атмосферу через века.
• Крытый рынок Бухары (16 век):
Тим Абдуллахана — историческое торговое место, которое удивляет своей архитектурой и атмосферой.
• Ансамбль Пойи Калон (13-16 века) — величественный архитектурный комплекс, включающий:
- Мечеть Калон — одну из самых известных мечетей города.
- Минарет Калон — символ Бухары, которое восхищает своей высотой и изысканностью.
- Медресе Мир Араб — историческое учебное заведение, поражающее своей красотой и величием. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу древней Бухары, насладиться ее магией и узнать больше о культуре и истории этого замечательного города. Экскурсия идеально подходит для тех, кто ценит вечерние прогулки и желает увидеть город с его самой красивой стороны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби Хауз (Медресе Кукельдаш, Медресе Нодыр Девонбеги, Хонако Нодыр Девонбеги)
- Торговые купола 16 вв
- Купол Саррафон
- Тильпакфурушон
- Заргарон
- Мечеть Магоки Аттори 12 вв
- Крытый рынок Бухары 16 в
- Тим Абдуллахана
- Ансамбль Пойи Калон 13-16 вв
- Мечеть Калон
- Минарет Калон
- Медресе Мир Араб
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ансамбль Ляби Хауз
Завершение: Цитадель Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! Экскурсовод Афзал рассказал много интересного про достопримечательности Бухары, подсказал "вкусные" места. Спасибо!
К
Катерина
26 мая 2025
Интересная экскурсия, прошло все на одном дыхание.
Кроме экскурсии нам ответили на наши вопросы, подсказали, где можно вкусно покушать, не в месте для туристов.
Спасибо!
К
Кирилл
19 мая 2025
Мы остались очень довольны, увлекательный рассказ, интересный собеседник.
А
Анна
12 мая 2025
Хорошая краткая экскурсия с базовой информацией и осмотром основных достопримечательностей.
П
Павел
3 мая 2025
Прекрасная экскурсия по вечерней, прохладной Бухаре. Потрясающие архитектурные сокровища в сочетании с прекрасным рассказом гида Афзала об истории Бухары и её людях. Огромная благодарность!
Н
Наталья
2 мая 2025
В последний момент решили взять вечернюю экскурсию по Бухаре и не пожалели. Афзал показал нам главные достопримечательности древней Бухары, сопровождая прогулку увлекательными рассказами из истории не только этого прекрасного города, но и самого Узбекистана.
Афзал, спасибо!
Вечерняя Бухара особенно прекрасна, а главное нет такого большого количества туристов и изнуряющей жары.
