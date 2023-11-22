Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, но по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек. Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.

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