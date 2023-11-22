Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»

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Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, но по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек.

Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Крепость Арк
  • Ляби-Хауз
  • Медресе, мавзолеи и мечети Бухары

Описание

Вечерняя Бухара

Мы не будем торопиться и неспешно прогуляемся по самым укромным улочкам Бухары. Обязательно остановимся у крепости Арк, где вы услышите интересную историю о городском символе — минарете Калян. Заглянем в Ляби-Хауз: здесь любят отдыхать местные жители. Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети. В том, что экскурсия проходит именно вечером, есть неоспоримый плюс: мягкая прохлада и полное отсутствие зноя. Всё это сделает наше путешествие ещё более комфортным.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
  • Питание и другие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У водоема Лябихауз возле памятника Насреди
Завершение: Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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