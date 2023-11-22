Восточные города ночью и днём — это два разных мира! Дневная жара, слепящее солнце, конечно, добавляют колорита, но по-настоящему жизнь возвращается с приходом сумерек.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Мы прогуляемся по Бухаре в огнях вечерней подсветки: укромные улочки, крепость Арк, Ляби-Хауз, где любят отдыхать местные, медресе… Вы побываете в значимых местах и услышите их удивительную историю.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Крепость Арк
- Ляби-Хауз
- Медресе, мавзолеи и мечети Бухары
Описание
Вечерняя БухараМы не будем торопиться и неспешно прогуляемся по самым укромным улочкам Бухары. Обязательно остановимся у крепости Арк, где вы услышите интересную историю о городском символе — минарете Калян. Заглянем в Ляби-Хауз: здесь любят отдыхать местные жители. Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети. В том, что экскурсия проходит именно вечером, есть неоспоримый плюс: мягкая прохлада и полное отсутствие зноя. Всё это сделает наше путешествие ещё более комфортным.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Транспорт
- Питание и другие расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У водоема Лябихауз возле памятника НасредиЗавершение: Арк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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