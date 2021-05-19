Полезная информация о Бухаре

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Местное время в Бухаре
00:0634
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаБухара
По-английскиBukhara
Столица регионаБухара является столицей региона
Население города247 644 чел.
АэропортБухара BHK
Часовой поясAsia/Samarkand
Средняя высота229 м. от уровня моря

Где находится Бухара на карте

Бухара фото города
Бухара

Популярные экскурсии в Бухаре

Обзорная экскурсия по Бухаре
Обзорная экскурсия по Бухаре
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Обзорная экскурсия по Бухаре
Обзорная экскурсия по Бухаре
$
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Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
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Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии
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60
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Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
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