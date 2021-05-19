Полезная информация о Бухаре
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Местное время в Бухаре
00:0634
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Бухара
|По-английски
|Bukhara
|Столица региона
|Бухара является столицей региона
|Население города
|247 644 чел.
|Аэропорт
|Бухара BHK
|Часовой пояс
|Asia/Samarkand
|Средняя высота
|229 м. от уровня моря
Где находится Бухара на карте
Бухара
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