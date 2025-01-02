Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана

Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Канун Рождества — волшебное время, которое хочется провести уютно.

Приглашаем в путешествие по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, в котором вы откроете для себя удивительные памятники архитектуры и погрузитесь в культуру Узбекистана. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, центральную площадь Регистан и музей обсерватории Улугбека. Увидим ансамбль Ляби-Хауз, мечеть Биби-Ханым, а также территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса.
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки);
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии, установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000 должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту, необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж/д вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Проживание. Отели в Ташкенте — Huvaydo 3* / Sato 3* или аналогичные; в Самарканде — Arba 3*/ Jahon Palace 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3* / Nostalgia Boutique 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Подселение не предусмотрено.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com; ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших посёлках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Бухару

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Бухаре или просто отдохнуть после перелёта.

Добро пожаловать в БухаруДобро пожаловать в БухаруДобро пожаловать в БухаруДобро пожаловать в БухаруДобро пожаловать в БухаруДобро пожаловать в Бухару
2 день

Мавзолеи, медресе и другие достопримечательности Бухары

Отправляемся знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех по приказу правителя Бухары Эмира Шахмурада.

Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Также вас ждут Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги, а ещё обязательно пройдёмся по торговому кварталу 16 века, где находятся мастерские народных ремёсел.

Мавзолеи, медресе и другие достопримечательности БухарыМавзолеи, медресе и другие достопримечательности БухарыМавзолеи, медресе и другие достопримечательности БухарыМавзолеи, медресе и другие достопримечательности Бухары
3 день

Осмотр загородных объектов Бухары. Дорога в Самарканд

Отправляемся в Самарканд, но по пути заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

По прибытии заселимся в гостиницу, после — свободное время.

Осмотр загородных объектов Бухары. Дорога в СамаркандОсмотр загородных объектов Бухары. Дорога в СамаркандОсмотр загородных объектов Бухары. Дорога в СамаркандОсмотр загородных объектов Бухары. Дорога в СамаркандОсмотр загородных объектов Бухары. Дорога в СамаркандОсмотр загородных объектов Бухары. Дорога в Самарканд
4 день

Великолепие Самарканда: от площади Регистан до обсерватории Улугбека

После завтрака посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя династии Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

Великолепие Самарканда: от площади Регистан до обсерватории УлугбекаВеликолепие Самарканда: от площади Регистан до обсерватории УлугбекаВеликолепие Самарканда: от площади Регистан до обсерватории УлугбекаВеликолепие Самарканда: от площади Регистан до обсерватории Улугбека
5 день

Самарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицы

Переезжаем в столицу Узбекистана. По прибытии отправляемся исследовать Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура.

При желании заглянем в Кафедральный собор Успения Божией Матери 19 века.

Самарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицыСамарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицыСамарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицыСамарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицыСамарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицыСамарканд - Ташкент. Знакомство с достопримечательностями столицы
6 день

Окончание тура

После завтрака поедем в аэропорт. До новых встреч в гостеприимном Узбекистане!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$560
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Минеральная вода
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бухары и обратно из Ташкента
  • Остальное питание
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Страховка на сумму от $30 000
  • Доплата за 1-местное размещение - $140
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • 1-местный номер - $50 за сутки
  • 2-местный номер - $60 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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