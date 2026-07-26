Ата-Дарваза — главные западные ворота Ичан-Калы, через которые сегодня большинство гостей начинают знакомство с древней Хивой. Они были восстановлены по историческим чертежам и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль крепости.
Кальта-Минор — знаменитый недостроенный минаретОсмотр с остановкой
Кальта-Минор — самый узнаваемый символ Хивы и один из самых необычных минаретов Центральной Азии. Несмотря на то что его строительство осталось незавершённым, благодаря яркой бирюзовой облицовке он стал настоящей визитной карточкой города.
Медресе Мухаммад-АминханПосещаем
Медресе Мухаммад-Аминхана — крупнейшее медресе Хивы. Построенное в середине XIX века, оно впечатляет своими масштабами и богатым декоративным оформлением. Во время экскурсии вы узнаете, как была устроена система образования в Хивинском ханстве и как жили студенты этого медресе.
Цитадель хивинских хановПосещаем
Куня-Арк — древняя цитадель хивинских ханов и первая крепость внутри Ичан-Калы. На протяжении многих веков она служила политическим и административным центром Хивинского ханства, где располагались резиденция правителя, казна и государственные учреждения. Здесь находятся несколько интересных объектов, включая летнюю мечеть, монетный двор и тронный зал, которые мы обязательно посетим во время экскурсии.
Медресе Мухаммад-Рахимхан IIПосещаем
Медресе Мухаммад-Рахимхана II — одно из самых красивых и значимых учебных заведений Хивы. Оно было построено по инициативе просвещённого хана Мухаммад-Рахимхана II, известного своей поддержкой науки, литературы и искусства. Медресе отличается изящной архитектурой и богатым декоративным оформлением, отражающим высокий уровень мастерства хивинских зодчих.
Медресе и минарет Ислама ХоджиПосещаем
Комплекс Ислам Ходжи включает в себя медресе и самый высокий минарет Хивы. Построенный в начале XX века, он стал одним из последних крупных архитектурных проектов Хивинского ханства. Минарет привлекает внимание своими изящными пропорциями и великолепной облицовкой, а медресе отражает стремление к развитию образования и просвещения в тот период.
Мавзолей Пахлавана МахмудаОсмотр с остановкой
Мавзолей Пахлавана Махмуда — одна из главных святынь Хивы и место захоронения покровителя города, поэта, философа и легендарного борца Пахлавана Махмуда. Комплекс славится великолепным бирюзовым куполом, изысканной майоликой и богатым внутренним убранством. На протяжении многих веков сюда приходят паломники и путешественники, чтобы почтить память человека, которого жители Хивы считают своим духовным защитником.
Джума мечетьПосещаем
Джума-мечеть — одна из самых необычных достопримечательностей Хивы. Её главной особенностью является просторный молитвенный зал, который поддерживают более двухсот деревянных колонн, часть из которых относится к разным историческим эпохам. Благодаря своей уникальной архитектуре мечеть считается одним из самых интересных памятников Ичан-Калы.
Цитадель Таш-хаули и гаремПосещаем
Таш-Хаули — роскошный дворец хивинских ханов XIX века, известный своей изящной архитектурой, богато украшенными айванами и великолепной майоликой. В его состав входит гарем — закрытая часть дворца, предназначенная для семьи хана. Здесь можно увидеть, как был устроен быт правителей Хивинского ханства, и познакомиться с особенностями дворцовой жизни того времени.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на прогулку по древней Хиве — городу, где история оживает на каждом шагу. Мы неспешно пройдём по старинным улочкам, окружённым крепостными стенами, и погрузимся в атмосферу одного из самых хорошо сохранившихся городов Великого шелкового пути.
Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым прошлым Хивинского ханства, узнаете о жизни правителей, ремесленников, учёных и простых горожан. Я расскажу об архитектурных традициях Хорезма, системе образования, торговле, культуре и повседневной жизни людей, которые веками создавали облик этого удивительного города.
Эта экскурсия позволит не только увидеть красоту древней Хивы, но и понять её характер, почувствовать её особую атмосферу и взглянуть на город глазами местного жителя. Вас ждут интересные истории, малоизвестные факты, живописные виды и возможность сделать незабываемые фотографии на память о путешествии.
Кому подойдёт
Экскурсия подойдёт всем, кто хочет познакомиться с историей и культурой древней Хивы.
Она будет интересна любителям истории, архитектуры и восточных традиций,
Полезно знать
Экскурсия проводится пешком, поэтому рекомендую взять с собой удобную обувь
Воду и одежду по погоде
Программа экскурсии
1
Ата-дарвоза главные ворота крепости
Тут начинается наша экскурсия
2
Медресе Мухаммад-Аминхан
Здесь ближе познакомимся учебными заведениями в исламе
3
Кальта-минор недостроенный минарет
Познакомимся данным минаретом, узнаем почему его недостроили, и вообще, дле чего нужны были минареты в данном регионе до исламизации
4
Цитадель хивинских ханов Кунья-арк
Когда-то управление правительством происходило отсюда
5
Медресе Мухаммад-Рахимхан II
Автор этого медресе хан, который правил Хивой 47 лет выбрал путь модернизации и культуры
6
Главный вход в мавзолей Пахлавана Махмуда
Покровитель Хивы национальный герой Харезмского народа (рассказ про него снаружи)
7
1000 летняя мечеть
Уникальное место, где потолок поддерживают более 200 деревянных колонн, каждая из которых хранит свою историю.
8
Минарет Ислама Ходжи последнего премьер-министра Хивинского ханства
Отличная локация для красивых фотографий и атмосферной фотосессии.
9
Медресе Ислама-Ходжи
Сейчас в этом медресе расположен музей прикладного искусства. Это один из самых интересных музеев Хивы.
10
Дворец Таш-хаули
Место, которое по праву считается одной из главных изюминок экскурсии.
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Экскурсию заканчиваем после посещение гарема
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 10 человек
$72
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям.
Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного читать дальшеуменьшить
региона.
Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан.
Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!
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