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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Таш-Хаули — роскошный дворец хивинских ханов XIX века, известный своей изящной архитектурой, богато украшенными айванами и великолепной майоликой. В его состав входит гарем — закрытая часть дворца, предназначенная для семьи хана. Здесь можно увидеть, как был устроен быт правителей Хивинского ханства, и познакомиться с особенностями дворцовой жизни того времени.

Джума-мечеть — одна из самых необычных достопримечательностей Хивы. Её главной особенностью является просторный молитвенный зал, который поддерживают более двухсот деревянных колонн, часть из которых относится к разным историческим эпохам. Благодаря своей уникальной архитектуре мечеть считается одним из самых интересных памятников Ичан-Калы.

Мавзолей Пахлавана Махмуда — одна из главных святынь Хивы и место захоронения покровителя города, поэта, философа и легендарного борца Пахлавана Махмуда. Комплекс славится великолепным бирюзовым куполом, изысканной майоликой и богатым внутренним убранством. На протяжении многих веков сюда приходят паломники и путешественники, чтобы почтить память человека, которого жители Хивы считают своим духовным защитником.

Комплекс Ислам Ходжи включает в себя медресе и самый высокий минарет Хивы. Построенный в начале XX века, он стал одним из последних крупных архитектурных проектов Хивинского ханства. Минарет привлекает внимание своими изящными пропорциями и великолепной облицовкой, а медресе отражает стремление к развитию образования и просвещения в тот период.

Медресе Мухаммад-Рахимхана II — одно из самых красивых и значимых учебных заведений Хивы. Оно было построено по инициативе просвещённого хана Мухаммад-Рахимхана II, известного своей поддержкой науки, литературы и искусства. Медресе отличается изящной архитектурой и богатым декоративным оформлением, отражающим высокий уровень мастерства хивинских зодчих.

Куня-Арк — древняя цитадель хивинских ханов и первая крепость внутри Ичан-Калы. На протяжении многих веков она служила политическим и административным центром Хивинского ханства, где располагались резиденция правителя, казна и государственные учреждения. Здесь находятся несколько интересных объектов, включая летнюю мечеть, монетный двор и тронный зал, которые мы обязательно посетим во время экскурсии.

Медресе Мухаммад-Аминхана — крупнейшее медресе Хивы. Построенное в середине XIX века, оно впечатляет своими масштабами и богатым декоративным оформлением. Во время экскурсии вы узнаете, как была устроена система образования в Хивинском ханстве и как жили студенты этого медресе.

Кальта-Минор — самый узнаваемый символ Хивы и один из самых необычных минаретов Центральной Азии. Несмотря на то что его строительство осталось незавершённым, благодаря яркой бирюзовой облицовке он стал настоящей визитной карточкой города.

Ата-Дарваза — главные западные ворота Ичан-Калы, через которые сегодня большинство гостей начинают знакомство с древней Хивой. Они были восстановлены по историческим чертежам и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль крепости.

Описание экскурсии

Приглашаю вас на прогулку по древней Хиве — городу, где история оживает на каждом шагу. Мы неспешно пройдём по старинным улочкам, окружённым крепостными стенами, и погрузимся в атмосферу одного из самых хорошо сохранившихся городов Великого шелкового пути.

Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым прошлым Хивинского ханства, узнаете о жизни правителей, ремесленников, учёных и простых горожан. Я расскажу об архитектурных традициях Хорезма, системе образования, торговле, культуре и повседневной жизни людей, которые веками создавали облик этого удивительного города.

Эта экскурсия позволит не только увидеть красоту древней Хивы, но и понять её характер, почувствовать её особую атмосферу и взглянуть на город глазами местного жителя. Вас ждут интересные истории, малоизвестные факты, живописные виды и возможность сделать незабываемые фотографии на память о путешествии.

Кому подойдёт

Экскурсия подойдёт всем, кто хочет познакомиться с историей и культурой древней Хивы.

Она будет интересна любителям истории, архитектуры и восточных традиций,

Полезно знать