Дворец Нуруллабая в Хиве - это символ перехода города в эпоху модерна. Построенный в начале 20 века, он сочетает восточную роскошь и европейскую утончённость.
Посетители могут осмотреть частную резиденцию хивинской аристократии, изучить фотоархив Худайбергана Деванова и побывать в зимнем дворце хивинского хана.
Это уникальная возможность увидеть, как элита украшала свой быт и как разворачивалась «Большая игра» между империями
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посетите частную резиденцию хивинской аристократии
- 📸 Оцените редкие фотографии Худайбергана Деванова
- 🎨 Насладитесь расписными потолками и редкими предметами мебели
- 🏛 Исследуйте зимний дворец хивинского хана
- ⚔ Узнайте о «Большой игре» и её влиянии на Хиву
Что можно увидеть
- Дворец Нуруллабай
- Фотоархив Худайбергана Деванова
- Зимний дворец хивинского хана
Описание экскурсии
Фамильный дом семьи Ходжа
- Вы осмотрите частную резиденцию хивинской аристократии. Она построена на стыке восточных традиций и европейской моды начала 20 века
- Увидите, как элита украшала свой быт: расписные потолки, редкие предметы мебели, личные вещи семьи
- Услышите о владельцах дома и их адаптации к переменам времени
Фотоархив Худайбергана Деванова
- Вы рассмотрите экспозицию, посвящённую первому фотографу Центральной Азии, который задокументировал исчезающий уклад хивинской жизни
- Изучите редкие снимки улиц, интерьеров, портреты горожан
- Поймёте роль Деванова в культурной трансформации Хивы
Зимний дворец хивинского хана
- Вы побываете в одном из самых необычных дворцов Средней Азии, который строился с оглядкой на европейские образцы
- Пройдёте по залам с лепниной, витражами и изразцами
- Увидите коллекции оружия, предметов быта и декоративного искусства
- Представите себе, как разворачивалась «Большая игра» — борьба между Российской и Британской империями за контроль над Центральной Азией в 19 веке. В результате этой борьбы Хивинское государство потеряло свою независимость
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: $7 за взрослого, $3 за подростка 7–18 лет. Билет для гида покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 2221 туриста
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Дадахон. С радостью проведу для вас экскурсию по сказочной Хиве. Раскрою её древнюю историю и культуру — легко, душевно и занимательно. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 ноя 2025
Однозначно советую, с нами был Дадахон, интересный рассказчик, отличное чувство юмора, прям пожалела, что первую экскурсию не у него купила.
Александр
7 сен 2025
Сегодня посетили с Дадахоном дворец Нуруллабая. Как всегда (а у нас второй день с ним), с таким интересным человеком все прошло на одном дыхании. Дворец - восточная сказка. Полноценная резиденция Хана и визиря. Рассказ незабываем.
Входит в следующие категории Хивы
