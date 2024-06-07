1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€76 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80€72 за всё до 4 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
49€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы и оцените целостность архитектурного ансамбля. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Начало: У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий7 июня 2024Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
- ЛЛариса6 июня 2024Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
- ТТарас5 июня 2024Все прошло замечательно. Приятная экскурсия по старому городу в сопровождении человека любящего свою профессию. Спасибо вам, Дадахон
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ДДенис29 мая 2024Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
- ВВера27 мая 2024Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ММихаил24 мая 2024Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
- ВВера23 мая 2024Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Можно с детьми»
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