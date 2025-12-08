Погружение в сказочную атмосферу средневековой Хивы — минареты, дворцы и улочки Ичан-Калы.
Описание экскурсииХива — один из древнейших городов Великого Шёлкового пути, сохранивший свой облик почти нетронутым. Мы пройдём по узким улочкам Ичан-Калы — исторического центра Хивы, окружённого мощными стенами, и откроем для себя архитектурные сокровища, в которых застыло прошлое. Вы увидите минареты, медресе, мавзолеи, ханские дворцы и караван-сараи, каждый из которых рассказывает свою историю. Мы побываем в Кальта-Минар, недостроенном, но величественном минарете, заглянем во дворец Таш Хаули с великолепными айванами, посетим мечеть Джума, где 218 деревянных колонн создают магическую атмосферу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ичан-Кала - сердце старой Хивы, охраняемое ЮНЕСКО
- Кальта-Минар - символ города, «толстый минарет»
- Медресе Мухаммада Амин-хана и Мухаммада Рахим-хана
- Таш Хаули - дворец с харемом, тронным и приёмным залами
- Джума-мечеть - уникальная мечеть с колоннами X века
- Мавзолей Пахлавона Махмуда - святыня и символ города
- Караван-сарай и минарет Ислам-Ходжи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, либо по договорённости
Завершение: Выход из Ичан-Калы или ваш отель - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$80 за всё до 6 чел.