Маршрут соединяет ханские дворцы, величественные медресе, древнюю мечеть и мавзолей Пахлавона Махмуда — символ духовной силы Хивы.

Описание экскурсии Ичан-Кала: от Отцовских ворот до дворца Тош-Ховли и мавзолея Пахлавона Махмуда Наше путешествие начинается у Ота-Дарвоза (Отцовских ворот) – главного входа в старый город, откуда открывается дорога в сердце Ичан-Калы. Первая остановка — величественное медресе Мухаммад Аминхана с его знаменитым минаретом, символом Хивы. Далее мы посетим медресе Мухаммад Рахимхона, правителя и просвещённого покровителя науки и культуры. Особая страница истории – знакомство с историей немецких меннонитов, которые жили здесь около полувека и оставили свой след в развитии города. Затем нас ждёт Джума-мечеть X века, уникальная своим лесом деревянных резных колонн, многие из которых сохранились с глубокой древности. Мы также посетим музей учёных в медресе Мухаммад Амин-инок, основанном в XVIII веке. Далее путь ведёт в великолепный дворец Таш-Хаули Аллакулихана, построенный в XIX веке. Здесь вы увидите парадные залы, внутренние дворы и знаменитый гарем, в который некогда был закрыт доступ посторонним. Следующая остановка – караван-сарай, где останавливались купцы Великого Шёлкового пути. Это место хранит атмосферу торговли, обмена культур и традиций. Затем мы поднимем взгляд к самому высокому минарету Хивы – минарету Ислам-Ходжа, возвышающемуся над городом и украшающему ансамбль медресе начала XX века. Не менее впечатляющим станет посещение мавзолея Пахлавон Махмуда, покровителя Хивы, философа и поэта. Его усыпальница поражает великолепием мозаик и является духовным центром города. Завершением маршрута станет медресе Шергазихана, где некогда изучали медицину. Это место хранит историю науки и знаний, которыми славилась Хива.

Медресе Шергазихана Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты

Питание

Личные расходы Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.