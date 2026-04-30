Маршрут соединяет ханские дворцы, величественные медресе, древнюю мечеть и мавзолей Пахлавона Махмуда — символ духовной силы Хивы.
Описание экскурсииИчан-Кала: от Отцовских ворот до дворца Тош-Ховли и мавзолея Пахлавона Махмуда Наше путешествие начинается у Ота-Дарвоза (Отцовских ворот) – главного входа в старый город, откуда открывается дорога в сердце Ичан-Калы. Первая остановка — величественное медресе Мухаммад Аминхана с его знаменитым минаретом, символом Хивы. Далее мы посетим медресе Мухаммад Рахимхона, правителя и просвещённого покровителя науки и культуры. Особая страница истории – знакомство с историей немецких меннонитов, которые жили здесь около полувека и оставили свой след в развитии города. Затем нас ждёт Джума-мечеть X века, уникальная своим лесом деревянных резных колонн, многие из которых сохранились с глубокой древности. Мы также посетим музей учёных в медресе Мухаммад Амин-инок, основанном в XVIII веке. Далее путь ведёт в великолепный дворец Таш-Хаули Аллакулихана, построенный в XIX веке. Здесь вы увидите парадные залы, внутренние дворы и знаменитый гарем, в который некогда был закрыт доступ посторонним. Следующая остановка – караван-сарай, где останавливались купцы Великого Шёлкового пути. Это место хранит атмосферу торговли, обмена культур и традиций. Затем мы поднимем взгляд к самому высокому минарету Хивы – минарету Ислам-Ходжа, возвышающемуся над городом и украшающему ансамбль медресе начала XX века. Не менее впечатляющим станет посещение мавзолея Пахлавон Махмуда, покровителя Хивы, философа и поэта. Его усыпальница поражает великолепием мозаик и является духовным центром города. Завершением маршрута станет медресе Шергазихана, где некогда изучали медицину. Это место хранит историю науки и знаний, которыми славилась Хива.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ота Дарвоза
- Медресе Мухаммад Аминхана
- Медресе Мухаммад Рахимхона
- Джума мечеть
- Медресе Мухаммад Амин-инок
- Дворец Таш-Хаули Аллакулихана
- Караван-сарай
- Медресе Ислам-Ходжа
- Мавзолей Пахлован Махмуда
- Медресе Шергазихана
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Р
Все отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
