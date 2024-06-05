Обзорные и познавательные экскурсии Хивы

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Хиве на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хива - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
«Познакомитесь с местными традициями и ритуалами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 6 чел.
Хива - наследница великой эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
99 отзывов
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
76 за всё до 5 чел.
Хива - город историй
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Магия древней Хивы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8072 за всё до 4 чел.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4945 за человека
Хива сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Хива сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
71 за всё до 7 чел.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
«Вы увидите главные достопримечательности города в мерцающем свете вечерних огней и узнаете их богатую историю»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Все прошло замечательно. Приятная экскурсия по старому городу в сопровождении человека любящего свою профессию. Спасибо вам, Дадахон
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Экскурсия с Дадахоном очень понравилась, прошлись по всему старому городу, гид показал места, которые иначе мы могли бы пропустить. Очень занимательно рассказал о культуре Хорезма.
    Экскурсия с Дадахоном очень понравилась, прошлись по всему старому городу, гид показал места, которые иначе мыЭкскурсия с Дадахоном очень понравилась, прошлись по всему старому городу, гид показал места, которые иначе мыЭкскурсия с Дадахоном очень понравилась, прошлись по всему старому городу, гид показал места, которые иначе мыЭкскурсия с Дадахоном очень понравилась, прошлись по всему старому городу, гид показал места, которые иначе мы
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Хива - восточная сказка
    Дадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. Мечеть, медресе, ханский дворец, мастерские
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    ремесленников - мы не пропустили ничего. Познакомил нас с историей Хорезма, много рассказывал о доисламских временах - о зороастризме. Дадахон сделал нам прекрасные фотографии в самых удачных локациях Ичан-Кала. Очень благодарны также за помощь с выбором кафе и с обменом валюты. Рекомендуем Дадахона всем, приезжающим в Хиву.

    Дадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. МечетьДадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. МечетьДадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. МечетьДадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. МечетьДадахон провел прекрасную экскурсию, встретил нас у ворот крепости Ичан-Кала и провел по всем закоулкам. Мечеть
  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    Хива - город историй
    Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Хива сквозь эпохи
    Отличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросах
    Отличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросах
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
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    была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными зарисовками. Речь грамотная, подача увлекает. Сама прогулка была выстроена очень грамотно. В самую жару сделали перерыв на пару часов, можно было покушать, отдохнуть и вечером продолжить. Причем гид подсказала, где поесть и что заказать (спасибо за зеленый лагман, вареники с яйцом и вкуснейшую рыбу на ужин)! Желаем успехов!

  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
  • N
    NATALIA
    15 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Прекрасную экскурсию нам провел гид Ислам. Почти четыре часа пролетели незаметно. Много исторических фактов, интересные рассказы о городе и ее
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    жителях, ответы на все интересующие нас вопросы, всё сложилось отлично. В Узбекистане были первый раз, хотя за плечами большой опыт путешествий и 16 лет работы в туризме, поэтому очень придирчиво всегда отношусь к экскурсиям, но тут всё было не на пять, а на пять с большим плюсом. Спасибо огромное.

    Прекрасную экскурсию нам провел гид Ислам. Почти четыре часа пролетели незаметно. Много исторических фактов, интересные рассказы
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Хива сквозь эпохи
    Прекрасно организована экскурсия. Три часа пролетели быстро и легко, абсолютно усваиваемая подача материала. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Обзорные»

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  2. Хива - наследница великой эпохи
  3. Хива - город историй
  4. Магия древней Хивы
  5. Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 76 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 245 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Изучение достопримечательностей города Хивы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хиве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке
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