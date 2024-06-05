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жителях, ответы на все интересующие нас вопросы, всё сложилось отлично. В Узбекистане были первый раз, хотя за плечами большой опыт путешествий и 16 лет работы в туризме, поэтому очень придирчиво всегда отношусь к экскурсиям, но тут всё было не на пять, а на пять с большим плюсом. Спасибо огромное.