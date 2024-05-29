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но не перегруженной ненужными подробностями. За четыре часа много успели посмотреть и узнать нового не только про город, но и про страну в целом, а также интереснейшего исторического материала. Инесса прекрасный рассказчик и тонко чувствующий человек. Если гостям интересно, она рассказывала больше, если не очень - гибко перестраивалась. Мы очень расстроились, что приехали в Хиву всего на один день, с удовольствием еще бы погуляли с Инессой по этому городу, так как рассказать ей было еще очень много о чем.