1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
«Джума-мечеть — разберёмся, почему в ней нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
«Деревянная мечеть Джума 10 века, которую смогли сохранить даже во времена монгольского нашествия»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
«Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
49€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис29 мая 2024Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
- ВВера23 мая 2024Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
- ААнастасия10 мая 2024У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
- ААлександра8 мая 2024Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
- NNatalia17 апреля 2024Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
- ЮЮлия10 апреля 2024Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной,
- ЕЕкатерина2 декабря 2023Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Святые места»
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