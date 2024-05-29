Религиозные экскурсии по святым местам Хивы

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Хиве на русском языке, цены от €30, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хива - город историй
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
«Джума-мечеть — разберёмся, почему в ней нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Древняя Хива - тысячелетняя история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
«Деревянная мечеть Джума 10 века, которую смогли сохранить даже во времена монгольского нашествия»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
«Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4945 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    Хива - город историй
    Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Древняя Хива - тысячелетняя история
    Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Хива - город историй
    У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
  • N
    Natalia
    17 апреля 2024
    Хива - город историй
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит
  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2024
    Древняя Хива - тысячелетняя история
    Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной,
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    но не перегруженной ненужными подробностями. За четыре часа много успели посмотреть и узнать нового не только про город, но и про страну в целом, а также интереснейшего исторического материала. Инесса прекрасный рассказчик и тонко чувствующий человек. Если гостям интересно, она рассказывала больше, если не очень - гибко перестраивалась. Мы очень расстроились, что приехали в Хиву всего на один день, с удовольствием еще бы погуляли с Инессой по этому городу, так как рассказать ей было еще очень много о чем.

  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2023
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
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    человек, который нас погрузил в восточную сказку. Скажу так, вечером очень удачно гулять по Хиве, тк народу мало, все в подсветке. Очень красиво! Также наш Гид отвёл нас в хорошее место покушать.

    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! ОнМы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 70 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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