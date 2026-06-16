Комфортный переезд из Хивы в Самарканд на скоростных поездах, совмещённый с полноценной экскурсией по Бухаре.
Возможность за один день познакомиться с двумя жемчужинами Великого Шёлкового пути и увидеть главные достопримечательности Бухары в сопровождении профессионального гида.
Возможность за один день познакомиться с двумя жемчужинами Великого Шёлкового пути и увидеть главные достопримечательности Бухары в сопровождении профессионального гида.
Описание экскурсииРанним утром отправление на новом скоростном поезде из Хивы в Бухару. Путешествие проходит через живописные просторы пустыни Кызылкум, а время в пути составляет всего около 3,5 часов, что делает переезд максимально комфортным и удобным. По прибытии в Бухару встреча с профессиональным гидом и начало обзорной экскурсии по историческому центру города. Во время прогулки вы познакомитесь с главными достопримечательностями Бухары: ансамблем Ляби-Хауз, торговыми куполами, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крепостью Арк, мечетью Боло-Хауз, мавзолеем Саманидов, комплексом Пои-Калян с знаменитым минаретом Калян и другими памятниками. Вечером трансфер на железнодорожный вокзал и отправление на скоростном поезде в Самарканд. Время в пути — около 1,5 часов. По прибытии завершение программы. Важная информация: Экскурсия проводится только в Бухаре. Включены билеты на скоростные поезда Хива → Бухара и Бухара → Самарканд. После прибытия в Бухару гостей ожидает обзорная экскурсия с гидом, затем переезд в Самарканд.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на скоростной поезд Хива → Бухара/n Услуги профессионального гида в Бухаре/n Экскурсионное сопровождение по программе/n Билеты на скоростной поезд Бухара → Самарканд
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности/n Питание/n Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Бухары
Завершение: Самарканд вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится только в Бухаре. Включены билеты на скоростные поезда Хива → Бухара и Бухара → Самарканд. После прибытия в Бухару гостей ожидает обзорная экскурсия с гидом
- Затем переезд в Самарканд
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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