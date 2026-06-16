Описание Фото Ответы на вопросы Комфортный переезд из Хивы в Самарканд на скоростных поездах, совмещённый с полноценной экскурсией по Бухаре.



Возможность за один день познакомиться с двумя жемчужинами Великого Шёлкового пути и увидеть главные достопримечательности Бухары в сопровождении профессионального гида.

Джамшед Ваш гид в Хиве Задать вопрос Групповая экскурсия $165 за человека 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека На поезде Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Ранним утром отправление на новом скоростном поезде из Хивы в Бухару. Путешествие проходит через живописные просторы пустыни Кызылкум, а время в пути составляет всего около 3,5 часов, что делает переезд максимально комфортным и удобным. По прибытии в Бухару встреча с профессиональным гидом и начало обзорной экскурсии по историческому центру города. Во время прогулки вы познакомитесь с главными достопримечательностями Бухары: ансамблем Ляби-Хауз, торговыми куполами, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крепостью Арк, мечетью Боло-Хауз, мавзолеем Саманидов, комплексом Пои-Калян с знаменитым минаретом Калян и другими памятниками. Вечером трансфер на железнодорожный вокзал и отправление на скоростном поезде в Самарканд. Время в пути — около 1,5 часов. По прибытии завершение программы. Важная информация: Экскурсия проводится только в Бухаре. Включены билеты на скоростные поезда Хива → Бухара и Бухара → Самарканд. После прибытия в Бухару гостей ожидает обзорная экскурсия с гидом, затем переезд в Самарканд.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату