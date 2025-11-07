Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару или обратно - это удобный способ путешествия, когда расписание поездов не подходит. Водитель встретит в любое время суток, поможет с багажом и доставит к
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🧳 Помощь с багажом
- 🍵 Остановки по желанию
- 📅 Удобное время выезда
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Хива
- Бухара
Описание трансфер
- Трансфер из Хивы в Бухару или обратно
- Профессионалы и вежливые водители: встретят, помогут с багажом и ответят на все вопросы
- По желанию — остановки по дороге или даже перекус в правильной чайхане
Организационные детали
- Поездка проходит на седане марки Chevrolet Cobalt, Lacetti
- Цена трансфера указана только в одну сторону
- При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время выезда, количество человек, адрес пункта назначения
- Максимальное количество багажа — не более 2 больших чемоданов на одного человека
А также возможен:
- Трансфер в другие города Узбекистана
- Трансфер для компании до 30 человек с доплатой $15 за каждого последующего после 4-х
- Автомобиль другого класса
Всё это я организую по запросу — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 342 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 ноя 2025
В целом неплохо
А
Альбина
24 окт 2025
Трансфер был отличным, все вовремя, водитель-профессионал!
Воффка
6 окт 2025
Спасибо за трансфер! Всё прошло отлично!
Водитель был вежлив, показывал нам крутые локации для фото по пути, покупал нам воду))
Юлия
10 сен 2025
Большая благодарность Раджабу за организацию трансфера из Хивы в Бухару. После бронирования сразу написал в телеграмм, все вопросы ответил, очень подробно. Учел все пожелания и, хотя это было совсем и
Г
Гульнара
22 авг 2025
Раджап был на связи и всегда готов подсказать. По оплате и организации трансфера - всё чётко. Рекомендую тем, кто хочет точно видеть хорошую машину в точное время и в точном месте и вовремя безопасно доехать.
