не обязательно,- ещё и подсказал куда лучше сходить пообедать, где местные едят, где поменять деньги. Всем воспользовались- очень приятно такое неформальное отношение.

Сам трансфер прошел прекрасно. Комфортабельный минивен, забрал нас от отеля. Водитель отличный, очень аккуратно ехал, по дороге делали несколько остановок, в том числе и на обед. Всего дорога заняла 7 часов. Пролетели незаметно. Почти на всем пути ловил интернет, посмотрела пару фильмов.

Этот трансфер стал отличным окончанием нашей экскурсии по Хиве, город с прекрасным отношением к людям, в который уверена ещё вернёмся.