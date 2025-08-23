Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным и комфортным благодаря индивидуальному трансферу. Опытный водитель обеспечит безопасность и удобство в пути. На протяжении 450 км можно наслаждаться видами пустыни Кызылкум и реки Амударьи.



Поездка на автомобиле с кондиционером и питьевой водой позволит расслабиться и сделать остановки для фото в живописных местах. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность

5 2 отзыва