Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным и комфортным благодаря индивидуальному трансферу. Опытный водитель обеспечит безопасность и удобство в пути. На протяжении 450 км можно наслаждаться видами пустыни Кызылкум и реки Амударьи.
Поездка на автомобиле с кондиционером и питьевой водой позволит расслабиться и сделать остановки для фото в живописных местах. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и безопасность
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🛣️ Протяженность 450 км
- 🌄 Живописные виды
- 💧 Питьевая вода в машине
- 👨✈️ Опытный водитель
- 📸 Возможность остановок
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Пустыня Кызылкум
- Река Амударья
Описание трансфер
Обратите внимание: эта поездка — трансфер, она не предполагает экскурсионного обслуживания.
Организационные детали
- Расстояние — около 450 км
- Время в пути — 5–6 часов
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Chevrolet Cobalt, Chevrolet Onix или аналогичном
- В машине есть питьевая вода
- По желанию и за доплату возможна замена автомобиля на марку повышенного класса, организация трансфера в другие города Узбекистана. Подробности уточняйте в переписке
- Возможно организовать трансфер для большего количества человек (до 53). Подробности уточняйте в переписке
- За рулём будет один из опытных водителей из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 2194 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Дадахон. С радостью проведу для вас экскурсию по сказочной Хиве. Раскрою её древнюю историю и культуру — легко, душевно и занимательно. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Родион
23 авг 2025
Все отлично, доехали с комфортом, время пролетело незаметно!
Входит в следующие категории Хивы
