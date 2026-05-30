читать дальше уменьшить организатор шел нам навстречу по времени встречи😉 наш водитель ждал с табличкой на вызоде с территории эропорта Ургенча. Доехали хорошо, все понравилось.

Трансфер удался. С Раджабом были всегда на связи. Наш рейс задержали в аэропорту отправления два раза и все два раза