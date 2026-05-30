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Индивидуальная
до 7 чел.
Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)
Надёжная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$39 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
Из Хивы - в Бухару на скоростном поезде и с экскурсией
Увидеть самое красивое в городе Великого шёлкового пути
«В стоимость входит билет на скоростной поезд Хива — Бухара»
Завтра в 06:30
7 июн в 06:30
$138
$145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур Хива - Бухара - Самарканд на скоростных поездах
Начало: Вокзал Бухары
«Комфортный тур по Узбекистану на современных скоростных поездах: Хива – Бухара – Самарканд или в обратном направлении»
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Все очень четко и во время, комфортно и легко, спасибо большое!
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А
Трансфер удался. С Раджабом были всегда на связи. Наш рейс задержали в аэропорту отправления два раза и все два раза
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Всего 2 отзыва в Хиве в категории "На поезде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На поезде»
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Сейчас в Хиве в категории "На поезде" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 550 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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