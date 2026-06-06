Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть древнюю Бухару без долгих переездов на автомобиле. На современном скоростном поезде вы проедете через просторы узбекской пустыни и познакомитесь с городом Великого шёлкового пути. Вас ждут старинные медресе, минареты, атмосферные восточные улицы и богатая история Бухары. Мы поговорим о культуре, торговле, ремёслах и людях, которые сделали этот город одним из важнейших центров Востока.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По прибытии в Бухару вас встретит профессиональный гид прямо на железнодорожном вокзале, после чего начнётся комфортное путешествие по одному из самых красивых городов Востока. Вы увидите главные архитектурные шедевры древней Бухары: ансамбль Ляби-Хауз, комплекс Пои-Калян с минаретом Калян, медресе Мири-Араб, старинные торговые купола, крепость Арк.

Мы прогуляемся по атмосферным улицам Старого города, где сохранился дух Великого шёлкового пути, восточная архитектура и многовековая история. Маршрут продуман так, чтобы путешествие прошло максимально комфортно, спокойно и без спешки.

Темы

Во время экскурсии вы узнаете об истории древней Бухары и её значении для культуры и исламского мира. Мы поговорим, почему город получил название «Святая Бухара», как здесь развивались религиозное образование, наука и духовная жизнь на протяжении многих веков. Отдельное внимание уделим архитектуре — медресе, минаретам, мавзолеям и старинным площадям, которые сохранили атмосферу средневекового Востока. Вы узнаете о бухарских правителях, местных традициях, ремёслах и жизни горожан в разные эпохи, а также о том, как древняя Бухара сумела сохранить своё историческое наследие и особую атмосферу до наших дней.

Организационные детали