Из Хивы - в Бухару на скоростном поезде и с экскурсией
Увидеть самое красивое в городе Великого шёлкового пути
Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть древнюю Бухару без долгих переездов на автомобиле.
На современном скоростном поезде вы проедете через просторы узбекской пустыни и познакомитесь с городом Великого шёлкового пути. Вас ждут старинные медресе, минареты, атмосферные восточные улицы и богатая история Бухары.
Мы поговорим о культуре, торговле, ремёслах и людях, которые сделали этот город одним из важнейших центров Востока.
Описание экскурсии
По прибытии в Бухару вас встретит профессиональный гид прямо на железнодорожном вокзале, после чего начнётся комфортное путешествие по одному из самых красивых городов Востока. Вы увидите главные архитектурные шедевры древней Бухары: ансамбль Ляби-Хауз, комплекс Пои-Калян с минаретом Калян, медресе Мири-Араб, старинные торговые купола, крепость Арк.
Мы прогуляемся по атмосферным улицам Старого города, где сохранился дух Великого шёлкового пути, восточная архитектура и многовековая история. Маршрут продуман так, чтобы путешествие прошло максимально комфортно, спокойно и без спешки.
Темы
Во время экскурсии вы узнаете об истории древней Бухары и её значении для культуры и исламского мира. Мы поговорим, почему город получил название «Святая Бухара», как здесь развивались религиозное образование, наука и духовная жизнь на протяжении многих веков. Отдельное внимание уделим архитектуре — медресе, минаретам, мавзолеям и старинным площадям, которые сохранили атмосферу средневекового Востока. Вы узнаете о бухарских правителях, местных традициях, ремёслах и жизни горожан в разные эпохи, а также о том, как древняя Бухара сумела сохранить своё историческое наследие и особую атмосферу до наших дней.
Организационные детали
В стоимость входит билет на скоростной поезд Хива — Бухара
Отдельно оплачивается: входные билеты — примерно $20 за чел., питание
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$167
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
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