Пройти по дну моря и потоптать солончак, полюбоваться стаями розовых фламинго и старым городом Хивы
Вас ждёт знакомство с Хивой, жемчужиной древнего государства Хорезма, где останавливались караванщики и процветали ремёсла.
Вы поучаствуете в мастер-классе и научитесь печь лепёшки по технологии, не изменившейся за прошедшие столетия. Полюбуемся картинами в Музее искусств им. И. Савицкого, который ставят в один ряд с Третьяковской галереей и Эрмитажем.
Побываем на плато Устюрт, похожем на поверхность Марса, проведём одну ночь в юртах под звёздным небом, а желающие искупаются в Аральском море — кто знает, возможно, этот опыт станет неповторимым в будущем.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Хиве и кулинарный мастер-класс
Встречаемся и отправляемся в Хиву. По прибытии разместимся в отеле и в 11:00 начнём знакомство с самобытным городом.
Прогуляемся по площади Ичан-Кала, где сосредоточено большинство памятников архитектуры и истории. Это своеобразный «город в городе», окружённый крепостными стенами, символизирующими четыре стороны света. Поднимемся на смотровую башню Ак-Шейх-Бобо и посмотрим на таинственный силуэт минарета Кальта-Минор. Увидим медресе Мухаммада Рахим-хана II и полюбуемся его роскошным внутренним и внешним декором. Побываем у мечети Джума предположительно 10-го века и у восточных ворот цитадели — Палван-Дарваза. Заглянем во дворцы ханов Таш-Хаули и Курныш-хана, в котором собирались знатные купцы и другие богатые люди древнего государства. Также вас ждут архитектурный комплекс Палвана Махмуда, построенный в память о великом поэте, и 45-метровый минарет Ислам-Ходжа.
Вечером вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению лепёшек в тандыре и поужинаете в ресторане.
Переезд в Нукус, посещение музея искусств
После завтрака переезжаем в Нукус (220 км). По приезде разместимся в отеле и отправимся на экскурсию в Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого (Каракалпакский государственный музей искусств). Это один из самых крупных музеев в стране, его коллекцию признают второй в мире по значимости и объёму среди коллекций произведений русского авангарда.
Вечером — отдых в отеле.
Муйнак: «кладбище кораблей», посещение музея, прогулка по плато Устюрт и дну Аральского моря
Утром выезжаем в Муйнак, заносимый песками пустыни Аралкум. По дороге посетим памятник жертвам Второй Мировой войны на высшей точке города, откуда открывается завораживающий панорамный вид. Побываем на «кладбище кораблей», заглянем в музей при Доме культуры, где выставлены работы художников Ф. Мадгазина и Р. Матевосяна, запечатлевших на своих полотнах Аральское море и реку Амударью.
После обеда в гостевом доме продолжим путь по осушенному дну Арала. Совершим подъём на плоское и кажущееся бескрайним плато Устюрт, которое является одним из самых малоизученных мест на нашей планете. Остановимся у каньонов Устюрта и прогуляемся по пустынному дну ушедшего от своих берегов моря уже на 200 километров. Ночь проведём в юрточном лагере, поужинав у костра.
Посёлок Комсомольск, солончак Барсакельмес, озеро Судочье и некрополь Миздахкан
Позавтракав, отправляемся в посёлок Комсомольск всё на том же на плато Устюрт. Вы посмотрите на заброшенный аэропорт, сфотографируете верблюдов и лошадей и попробуете сладковатое верблюжье молоко в деревне Кубла-Устюрт. Затем доедем до солончака Барсакельмес — огромного озера, которое осталось от древнего океана Тетис. Кадры здесь получаются нереальные! Продолжим путь до озера Судочье, где гнездятся многие перелётные птицы, в том числе розовые фламинго. По дороге увидим Ходжельский и Кунградский районы, бывшие торговыми центрами во времена существования Великого Шёлкового пути.
В Кунграде остановимся на обед, а после направимся к некрополю Миздахкан и осмотрим вековые мавзолеи. Вечером вернёмся в Нукус.
Возвращение в Хиву, экскурсия по внешней части города
Утром едем обратно в Хиву (2 часа). По приезде разместимся в отеле и пойдём гулять по внешней части города. Посмотрим на дворец Нуруллабая — летний комплекс хивинских ханов, в котором переплелись восточный и европейский архитектурные стили. Побываем в резиденции правителей Кибла Тозабог.
Отъезд
Утром — трансфер из Хивы в аэропорт Ургенча.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00Завершение: Ургенч, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.