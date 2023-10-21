Встречаемся в Хиве и в 09:00 начнём экскурсию. Вы увидите комплекс Ичан-Кала — средневековый город внутри города, где время остановилось, и крепость Куня-Арк 16 века — резиденцию местных правителей.

Ещё полюбуемся Медресе Мухаммада Амин-хана, минаретом Кальта-Минар и медресе Мухаммад-Рахимхана. В 12:00 посетим пятничную мечеть и рассмотрим мавзолей Саида Алауддина, увидим мавзолей Пахлаван Махмуда 14 века, минарет Исламходжи, Карван-Сарай Аллакулихана и медресе Алпакулинаха.

После визита во дворец Таш-Хаули пообедаем в 14:00, а в 16:30 посетим мастерскую резчиков по дереву. Будем наблюдать, как ремесленники из обычного дерева создают настоящие шедевры!

К 17:30 вернёмся в отель, после чего — свободное время.