Побывать в музее бухарских кукол, поужинать в доме художника и закупиться в магазине специй
Подготовили для вас необычную программу, чтобы всего за 6 дней познакомиться с традициями местных мастеров: заглянем в гости к художнику и посетим кузнечную мастерскую, увидим, как производится самаркандская шёлковая бумага на фабрике «Мерос», и познакомимся с ювелирным искусством.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет. Учитывайте, что программа тура насыщенная.
Программа тура по дням
Экскурсия по Хиве и мастерская резчиков по дереву
Встречаемся в Хиве и в 09:00 начнём экскурсию. Вы увидите комплекс Ичан-Кала — средневековый город внутри города, где время остановилось, и крепость Куня-Арк 16 века — резиденцию местных правителей.
Ещё полюбуемся Медресе Мухаммада Амин-хана, минаретом Кальта-Минар и медресе Мухаммад-Рахимхана. В 12:00 посетим пятничную мечеть и рассмотрим мавзолей Саида Алауддина, увидим мавзолей Пахлаван Махмуда 14 века, минарет Исламходжи, Карван-Сарай Аллакулихана и медресе Алпакулинаха.
После визита во дворец Таш-Хаули пообедаем в 14:00, а в 16:30 посетим мастерскую резчиков по дереву. Будем наблюдать, как ремесленники из обычного дерева создают настоящие шедевры!
К 17:30 вернёмся в отель, после чего — свободное время.
Крепости Аяз-Кала и Кызыл-Кала
В 07:00 позавтракаем в отеле и в 08:30 поедем к крепости Аяз-Кала 2 века, руины которой живописно расположены среди песков пустыни Кызылкум. Вы услышите удивительные легенды про цитадель и выясните, как связано сооружение с богатырём и амазонками.
Следующая локация — крепость Кызыл-Кала на территории Древнего Хорезма. Когда-то здесь находилась резиденция правителей. После многочисленных войн они покинули замок, а город постепенно пришёл в упадок.
Вечером на скоростном поезде отправимся в Бухару.
Ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк и мастерская художника
Сегодня будем гулять по Бухаре, которую называют самым святым городом Азии. Здесь находится 300 мечетей и 80 медресе! Увидим ансамбль Ляби-Хауз — центральную площадь 16 века с рукотворным прудом. Здесь расположились медресе Надир Диван-беги, мозаику которой можно изучать часами, и мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным декором из шлифованного кирпича. А ещё посетим минарет Чор-Минор.
Заглянем в мастерскую художника, где познакомимся с секретами традиционного рисунка. Здесь же, в доме Рахмона, поужинаем вкуснейшим бухарским пловом.
Крепость Арк, мавзолей Саманидов и бухарские мастерские
С утра ещё раз полюбуемся достопримечательностями Бухары. Обязательно побываем в крепости Арк, где раньше находилась резиденция эмира. Увидим мечеть Боло Хауз с 20 резными деревянными колоннами, которые отражаются в искусственном водоёме. Отсюда второе название архитектурного ансамбля — «мечеть 40 столбов».
Посетим мавзолей Саманидов 9 века и Чашма-Аюб с колодцем, который, по легенде, появился после удара Иова о землю посохом.
Заглянем в лавку специй, где вдохнём пряные ароматы кардамона и шафрана, кинзы и зиры, сушёных томатов и гвоздики. Желающие смогут закупиться приправами, а затем отправимся в мастерскую кузнеца. Здесь рассмотрим инструменты, которыми ремесленники пользовались в прошлом, и большую печь для работы с металлом.
Продолжаем знакомство с ремёслами. На очереди мастерские ювелиров и вышивальщиков. Вы увидите, как создаётся бухарское золотое шитьё с помощью шёлковой или бумажной нити, обмотанной тонкой полоской золота или серебра.
Зайдём в музей-мастерскую бухарский кукол и рассмотрим игрушки из папье-маше. Здесь можно купить кукол в подарок и забрать частичку восточной сказки с собой.
Затем поедем на ж. -д. вокзал и сядем на поезд до Самарканда. По прибытии заселимся в отель.
Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум
Позавтракаем и пойдём знакомиться с некогда столицей империи Тамерлана.
Начнём с сердца города — площади Регистан. Рассмотрим три медресе: медресе Улугбека, Тилля-Кори и Шер-Дор. Полюбуемся игрой солнца на разноцветной мозаике и лазурных куполах и переместимся в мавзолей Гур-Эмир, где захоронен великий полководец Тамерлан.
После обеда посетим главную пятничную мечеть Биби-Ханум. Со святыней связана красивая легенда: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь любимой жены. На Сиабском базаре закупимся сувенирами и поучимся торговаться.
По желанию и за доплату заглянем на дегустацию вина на фабрике имени М. Ховернко.
Обсерватория Улугбека, бумажная фабрика «Мерос» и отъезд
После завтрака отправимся на бумажную фабрику «Мерос» в деревне Конигил. Узнаем секрет знаменитой самаркандской шёлковой бумаги, которая хранится 300 лет, и увидим весь процесс её производства из коры тутовых деревьев. Из бумаги здесь делают не только открытки и блокноты, но даже платья, кукол и сумки!
Закупимся сувенирами, пообедаем и посетим древнюю обсерваторию на холме Кухак. От некогда выдающейся постройки остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Местным учёным удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью всего в 1 минуту!
Побываем в мавзолее святого Даниила. Святыня привлекает и мусульман, и христиан, и иудеев. По одной легенде, здесь находятся останки Даниила — ветхозаветного библейского пророка, по другой, в мавзолее похоронен Донияр — сподвижник арабского проповедника Куссама ибн Аббаса.
Дальше отправимся в аэропорт Самарканда к рейсу в Москву в 20:20.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Хива, 09:00Завершение: Аэропорт Самарканда, 20:20. Рекомендуем рейс Самарканд-Москва компанией Utair в 20:20. Если вы выберете другой рейс, сообщите нам заранее - мы скорректируем программу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.