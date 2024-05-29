Экскурсии Хивы об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Хиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Хива - город историй
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Древняя Хива - тысячелетняя история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    Хива - город историй
    Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
    Все прошло отлично
  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Древняя Хива - тысячелетняя история
    Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Хива - город историй
    У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
  • А
    Артем
    28 апреля 2024
    Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
    Интересная поездка для разбавления Хивы
    Интересная поездка для разбавления ХивыИнтересная поездка для разбавления ХивыИнтересная поездка для разбавления Хивы
  • N
    Natalia
    17 апреля 2024
    Хива - город историй
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
    Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит
  • Ю
    Юлия
    10 апреля 2024
    Древняя Хива - тысячелетняя история
    Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной,
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    но не перегруженной ненужными подробностями. За четыре часа много успели посмотреть и узнать нового не только про город, но и про страну в целом, а также интереснейшего исторического материала. Инесса прекрасный рассказчик и тонко чувствующий человек. Если гостям интересно, она рассказывала больше, если не очень - гибко перестраивалась. Мы очень расстроились, что приехали в Хиву всего на один день, с удовольствием еще бы погуляли с Инессой по этому городу, так как рассказать ей было еще очень много о чем.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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