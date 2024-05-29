1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис29 мая 2024Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ВВера23 мая 2024Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
- ААнастасия10 мая 2024У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
- ААртем28 апреля 2024Интересная поездка для разбавления Хивы
- NNatalia17 апреля 2024Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
- ЮЮлия10 апреля 2024Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной,
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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