Экскурсии проходящие только летом в Хиве

Найдено 14 экскурсий в категории «Летние» в Хиве на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хива - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 6 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Хива - наследница великой эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
99 отзывов
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
76 за всё до 5 чел.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Хива - город историй
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 за человека
Древняя Хива - тысячелетняя история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 10 чел.
Магия древней Хивы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8072 за всё до 4 чел.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4945 за человека
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 7 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Безопасный трансфер из Хивы в Бухару с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Хивы в Бухару на современном автомобиле с опытным водителем. Все организационные вопросы будут решены за вас
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
190 за всё до 4 чел.
Хива сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Хива сквозь эпохи: индивидуальная экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
71 за всё до 7 чел.
Затерянный Хорезм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
25 за всё до 3 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
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    очень атмосферно и уютно вышло. Мы посмотрели много интересных зданий, улочек и музеев вместе с Дадахоном. Ребенку тоже очень понравилось. Рекомендую погулять и насладиться с былым величием Хивинского царства, это очень интересно

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
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    назначенное время (мы жили в отеле прямо в старом городе внутри). Пешая экскурсия была в комфортном темпе, мы посетили все значимые места и еще больше. На все свои вопросы получали ответ. Прекрасный рассказчик с чувством юмора. Дадахон не историк, но очень хорошо знает материал и рассказывает с интересом и любовью к этому месту. Мне очень понравилось что не было навязывания покупок в торговых лавках, наоборот были дельные советы что где можно купить, если надо, а что ни в коем случае. Советы по кухне и местам для ужина. Спасибо ему огромное за проведенное время и массу интересной информации. Очень советую этого гида. Заказывайте экскурсии у него - не пожалеете!!!!!!

  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Все прошло замечательно. Приятная экскурсия по старому городу в сопровождении человека любящего свою профессию. Спасибо вам, Дадахон
  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    Хива - город историй
    Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Хива сквозь эпохи
    Отличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросах
    Отличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросахОтличная, полная и познавательная экскурсия, помощь во всех вопросах
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
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    была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными зарисовками. Речь грамотная, подача увлекает. Сама прогулка была выстроена очень грамотно. В самую жару сделали перерыв на пару часов, можно было покушать, отдохнуть и вечером продолжить. Причем гид подсказала, где поесть и что заказать (спасибо за зеленый лагман, вареники с яйцом и вкуснейшую рыбу на ужин)! Желаем успехов!

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
    Все прошло отлично
  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Древняя Хива - тысячелетняя история
    Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Летние»

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  5. Хива - город историй
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
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