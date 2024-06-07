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назначенное время (мы жили в отеле прямо в старом городе внутри). Пешая экскурсия была в комфортном темпе, мы посетили все значимые места и еще больше. На все свои вопросы получали ответ. Прекрасный рассказчик с чувством юмора. Дадахон не историк, но очень хорошо знает материал и рассказывает с интересом и любовью к этому месту. Мне очень понравилось что не было навязывания покупок в торговых лавках, наоборот были дельные советы что где можно купить, если надо, а что ни в коем случае. Советы по кухне и местам для ужина. Спасибо ему огромное за проведенное время и массу интересной информации. Очень советую этого гида. Заказывайте экскурсии у него - не пожалеете!!!!!!