Для тех, кто ценит надёжность, чёткую организацию и экономию времени в поездке по Узбекистану.
Как пройдёт ваша встреча с древней землёй Хорезма? С нами всё будет идеально! Уже не первый год
Как пройдёт ваша встреча с древней землёй Хорезма? С нами всё будет идеально! Уже не первый год
Описание трансферДля тех, кто ценит надёжность, чёткую организацию и экономию времени в поездке по Узбекистану. Как пройдёт ваша встреча с древней землёй Хорезма? С нами всё будет идеально! Уже не первый год мы помогаем начать знакомство с регионом с комфорта и надёжности. Вас встретит вежливый водитель, поможет с багажом и доставит в любую точку Ургенча или Хивы — будь то уютный отель, исторический центр или офис. Встретив вас с табличкой в аэропорту или на вокзале, водитель поможет с вещами и быстро доставит в пункт назначения. По пути — краткая информация на интересующие вас темы: как удобнее строить маршрут по Хиве и региону Хорезм что посмотреть в первую очередь и где поесть где обменять валюту или купить SIM-карту Мы обслуживаем не только путешественников, но и бизнес-гостей — можно заранее заказать трансфер с ожиданием, детским креслом или несколькими остановками по пути. Важная информация: Трансфер проходит на комфортабельных на седанах, кроссоверах, минивэнах, микроавтобусах и автобусах классов: эконом, комфорт и бизнес С вами будет один из водителей нашей команды При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля Лучше всего заказывать траснсфер заранее — особенно в высокий сезон. Уточните количество пассажиров и объём багажа, чтобы мы могли подобрать подходящий транспорт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт/nТрансфер
Что не входит в цену
- Экскурсия/nПитание/nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Аэропрот/вокзал/отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер проходит на комфортабельных на седанах, кроссоверах, минивэнах, микроавтобусах и автобусах классов: эконом, комфорт и бизнес
- С вами будет один из водителей нашей команды
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Лучше всего заказывать траснсфер заранее - особенно в высокий сезон. Уточните количество пассажиров и объём багажа, чтобы мы могли подобрать подходящий транспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 08:00
9 дек в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$208 за всё до 4 чел.