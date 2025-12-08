Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание трансфер Для тех, кто ценит надёжность, чёткую организацию и экономию времени в поездке по Узбекистану. Как пройдёт ваша встреча с древней землёй Хорезма? С нами всё будет идеально! Уже не первый год мы помогаем начать знакомство с регионом с комфорта и надёжности. Вас встретит вежливый водитель, поможет с багажом и доставит в любую точку Ургенча или Хивы — будь то уютный отель, исторический центр или офис. Встретив вас с табличкой в аэропорту или на вокзале, водитель поможет с вещами и быстро доставит в пункт назначения. По пути — краткая информация на интересующие вас темы: как удобнее строить маршрут по Хиве и региону Хорезм что посмотреть в первую очередь и где поесть где обменять валюту или купить SIM-карту Мы обслуживаем не только путешественников, но и бизнес-гостей — можно заранее заказать трансфер с ожиданием, детским креслом или несколькими остановками по пути. Важная информация: Трансфер проходит на комфортабельных на седанах, кроссоверах, минивэнах, микроавтобусах и автобусах классов: эконом, комфорт и бизнес С вами будет один из водителей нашей команды При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля Лучше всего заказывать траснсфер заранее — особенно в высокий сезон. Уточните количество пассажиров и объём багажа, чтобы мы могли подобрать подходящий транспорт

