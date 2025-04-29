Индивидуальная
до 3 чел.
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
$28 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)
Надёжная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
$39 за всё до 7 чел.
-
3%
Индивидуальная
Трансфер Ургенч - Хива
Путешествие в Хиву начинается с комфорта. Водитель встретит вас в аэропорту и быстро доставит в нужное место. Без забот и лишних хлопот
Начало: Около входа в здание аэропорта или вокзала
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
от $35
$36 за всё до 40 чел.
- ВВладимир29 апреля 2025Рейс задержали на 3 часа, водителю большой респект за ожидание и быструю доставку до места назначения. 5 баллов.
- ГГульнара19 мая 2024Все было замечательно.
С организатором были постоянно на связи. Авиакомпания изменила время вылета, организатор мгновенно отреагировал и прислал подтверждение встречи в аэропорту согласно изменениям.
Водитель встретил вовремя, с табличкой.
Машина чистая, стиль вождения аккуратный, водитель вежливый.
Благодарю за сервис!
Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым.
- ААлександр12 марта 2024Хороший и удобный трансфер. Водитель встретил вовремя с табличкой. Помог с погрузкой чемодана. Довез на комфортабельном и чистом автомобиле быстро
