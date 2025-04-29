Мои заказы

Трансфер из аэропорта Хивы

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Хиве на русском языке, цены от $28, скидки до 3%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
На машине
На поезде
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
$28 за всё до 3 чел.
Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)
На машине
На поезде
30 минут
Индивидуальная
до 7 чел.
Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)
Надёжная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
$39 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Ургенча в любую точку Хивы (или наоборот)
На машине
1 час
-
3%
Индивидуальная
Трансфер Ургенч - Хива
Путешествие в Хиву начинается с комфорта. Водитель встретит вас в аэропорту и быстро доставит в нужное место. Без забот и лишних хлопот
Начало: Около входа в здание аэропорта или вокзала
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
от $35$36 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    29 апреля 2025
    Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
    Рейс задержали на 3 часа, водителю большой респект за ожидание и быструю доставку до места назначения. 5 баллов.
  • Г
    Гульнара
    19 мая 2024
    Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
    Все было замечательно.
    С организатором были постоянно на связи. Авиакомпания изменила время вылета, организатор мгновенно отреагировал и прислал подтверждение встречи в аэропорту согласно изменениям.
    Водитель встретил вовремя, с табличкой.
    Машина чистая, стиль вождения аккуратный, водитель вежливый.
    Благодарю за сервис!
    Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым.
  • А
    Александр
    12 марта 2024
    Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
    Хороший и удобный трансфер. Водитель встретил вовремя с табличкой. Помог с погрузкой чемодана. Довез на комфортабельном и чистом автомобиле быстро
    читать дальше

    и аккуратно, по пути рассказывая на хорошем русском языке про Ургенч и Хиву. Была возможность расплатиться в евро. Дороже, чем если воспользоваться услугами местных таксистов. Но Ургенч - это не Ташкент, и не Самарканд - аэропорт маленький, возможности для обмена валюты сильно ограничены + существует языковой барьер, поэтому заранее заказанный качественный трансфер гарантирует комфорт и избавляет от ряда возможных проблем.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
  2. Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)
  3. Трансфер из аэропорта Ургенча в любую точку Хивы (или наоборот)
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2025
Сейчас в Хиве в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 39 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Хивы, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025