Описание Фото Ответы на вопросы Комфортное путешествие по Узбекистану на современных скоростных поездах: Хива – Бухара – Самарканд или в обратном направлении.



Тур организован профессионально с удобными трансферами, современными шведскими поездами и продуманной логистикой.



Быстрые переезды позволяют за короткое время увидеть главные исторические города страны без утомительных дорог, наслаждаясь комфортом, безопасностью и высоким уровнем сервиса на всём маршруте.

Джамшед Ваш гид в Хиве Индивидуальный трансфер $550 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский

Описание трансфер Комфортный тур по Узбекистану на современных скоростных поездах: Хива – Бухара – Самарканд или в обратном направлении. Быстрый переезд из Хивы в Бухару на скоростном поезде занимает всего 3 часа 20 минут. По прибытии в Бухару вас ждёт экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям Старого города, архитектурным памятникам и историческим объектам ЮНЕСКО. Вечером — комфортный переезд на скоростном поезде Afrosiyob в Самарканд всего за 1,5 часа. На следующий день проводится автопешеходная экскурсия по Самарканду с посещением площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир, мечетей, медресе и других знаменитых достопримечательностей. Тур идеально подходит для путешественников, которые хотят быстро, комфортно и безопасно посетить Хиву, Бухару и Самарканд на современных скоростных поездах Узбекистана с профессиональной организацией, трансферами и экскурсионным сопровождением. Важная информация: Для оформления билетов на скоростные поезда необходимы копии загранпаспортов всех путешественников. Старт тура из Хивы осуществляется по средам, пятницам и воскресеньям. Просим заранее отправить данные для бронирования билетов и комфортной организации поездки.

