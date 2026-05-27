Комфортное путешествие по Узбекистану на современных скоростных поездах: Хива – Бухара – Самарканд или в обратном направлении.
Тур организован профессионально с удобными трансферами, современными шведскими поездами и продуманной логистикой.
Быстрые переезды позволяют за короткое время увидеть главные исторические города страны без утомительных дорог, наслаждаясь комфортом, безопасностью и высоким уровнем сервиса на всём маршруте.
Описание трансферКомфортный тур по Узбекистану на современных скоростных поездах: Хива – Бухара – Самарканд или в обратном направлении. Быстрый переезд из Хивы в Бухару на скоростном поезде занимает всего 3 часа 20 минут. По прибытии в Бухару вас ждёт экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям Старого города, архитектурным памятникам и историческим объектам ЮНЕСКО. Вечером — комфортный переезд на скоростном поезде Afrosiyob в Самарканд всего за 1,5 часа. На следующий день проводится автопешеходная экскурсия по Самарканду с посещением площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир, мечетей, медресе и других знаменитых достопримечательностей. Тур идеально подходит для путешественников, которые хотят быстро, комфортно и безопасно посетить Хиву, Бухару и Самарканд на современных скоростных поездах Узбекистана с профессиональной организацией, трансферами и экскурсионным сопровождением. Важная информация: Для оформления билетов на скоростные поезда необходимы копии загранпаспортов всех путешественников. Старт тура из Хивы осуществляется по средам, пятницам и воскресеньям. Просим заранее отправить данные для бронирования билетов и комфортной организации поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухара:
- Минарет Калян
- Комплекс Пой-Калон
- Крепость Арк
- Комплекс Ляби-Хауз
- Торговые купола Бухары
- Исторический Старый город
- Самарканд:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым (без посещения внутри)
- Некрополь Шахи-Зинда
- Сиабский базар
- Главные достопримечательности Самарканда
Что включено
- Услуги гида в Бухаре и Самарканде /nАвтомобиль /nВстреча и проводы в Бухаре - вокзал железнодорожный/nВстреча в Самарканде на вокзале после трансфер в отель/nБилеты на поезда по программе
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности /nПитание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Бухары
Завершение: Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для оформления билетов на скоростные поезда необходимы копии загранпаспортов всех путешественников. Старт тура из Хивы осуществляется по средам
- Пятницам и воскресеньям. Просим заранее отправить данные для бронирования билетов и комфортной организации поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
