Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Ургенча в любую точку Хивы (или наоборот)
Путешествие в Хиву начинается с комфорта. Водитель встретит вас в аэропорту и быстро доставит в нужное место. Без забот и лишних хлопот
Начало: Около входа в здание аэропорта или вокзала
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
от $54
$56 за всё до 250 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ургенча в Хиву или обратно - комфортный индивидуальный трансфер
Начало: Ургенч аэропорт
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум - экскурсия + трансфер
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: Экскурсия доступна в любое вами указанное время
$220 за всё до 3 чел.
- ААлла5 октября 2025Нас встретили в аэропорту, помогли с багажом и мы отправились в Хиву. Добрались очень быстро. Единственный минус - не получалось составить диалог с водителем, он не владел русским языком. А в остальном всё было хорошо.
