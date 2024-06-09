Волшебная Хива - ожившая восточная сказка

Прогуляйтесь по древним улицам Хивы и оцените целостность архитектурного ансамбля. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Вы прогуляетесь по древним улицам Хивы и оцените впечатляющую целостность архитектурного ансамбля. Посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть — в каждой локации я расскажу, чем ценны эти места. А ещё я раскрою, почему Хива — город мастеров резьбы по дереву.

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛 Прогулка по древним улицам
  2. 🏰 Посещение трёх дворцов
  3. 🕌 Мавзолей и мечеть
  4. 🪵 Мастера резьбы по дереву
  5. 🎨 Архитектурное наследие

Что можно увидеть

  • Дворец Куня-Арк
  • Дворец Нуруллабой
  • Дворец Таш-Хаули
  • Мавзолей Пахлвана Махмуда
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Хива
  • Дворец Куня-Арк
  • Дворец Нуруллабой
  • Дворец Таш-Хаули
  • Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда

Описание экскурсии

Архитектурное наследие и искусство Древнего Хорезма
Прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея». Вы прогуляетесь по древним улицам Хивы и оцените впечатляющую целостность архитектурного ансамбля. Заметите, как в городе гармонично уживаются элементы зороастризма и ислама. Посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть — в каждой локации я расскажу, чем ценны эти места. А ещё я раскрою, почему Хива — город мастеров резьбы по дереву. Что вас ожидает:• Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.
  • Дворец Нуруллабой, в котором азиатское убранство вплетено в европейскую архитектуру. Вы увидите прекрасно сохранившиеся паркетные полы работы меннонитов.
  • Дворец Таш-Хаули, состоящий из лабиринта более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, в котором проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. Я покажу секретный коридор, по которому к хану водили женщин.
  • Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда, поэта с богатырской силой. Внутренние стены мавзолея покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хива
  • Дворец Куня-Арк
  • Дворец Нуруллабой
  • Дворец Таш-Хаули
  • Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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