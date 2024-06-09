Архитектурное наследие и искусство Древнего Хорезма

Прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея». Вы прогуляетесь по древним улицам Хивы и оцените впечатляющую целостность архитектурного ансамбля. Заметите, как в городе гармонично уживаются элементы зороастризма и ислама. Посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть — в каждой локации я расскажу, чем ценны эти места. А ещё я раскрою, почему Хива — город мастеров резьбы по дереву. Что вас ожидает:• Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.