Вас встретит вечерняя Хива — восточный город Шёлкового пути.
Вы услышите легенды Хорезма, ханов, купцов и караванов, почувствуете атмосферу живого города, а не музея. Погуляете по уютным улочкам Ичан-Калы и прикоснётесь к тайнам Востока. Я поделюсь смешными и удивительными историями, расскажу о быте местных в прошлом и настоящем.
Вы услышите легенды Хорезма, ханов, купцов и караванов, почувствуете атмосферу живого города, а не музея. Погуляете по уютным улочкам Ичан-Калы и прикоснётесь к тайнам Востока. Я поделюсь смешными и удивительными историями, расскажу о быте местных в прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
- Крепостные стены Ичан-Калы — древняя защита города, история которой насчитывает более 2500 лет
- Кальта-Минор — величественный минарет с загадочной архитектурой
- Медресе Мухаммада Амин-хана (19 век) — зайдём внутрь, чтобы увидеть узорчатые изразцы
- Комплекс Ислам-Ходжа — минарет, медресе и школа в современном ансамбле
- Восточные ворота Ичан-Калы (17–18 вв.) — словно кадр из сказки про Аладдина
- Мавзолей Пахлаван-Махмуда — усыпальница покровителя Хивы, место притяжения паломников
- Тихие дворики Ичан-Калы — вечерняя атмосфера, огни и узкие улочки для фото
Организационные детали
Вечером вход в старый город свободный, доплаты не нужны.
ежедневно в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$19
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 678 туристов
С удовольствием познакомлю вас с волшебной Хивой — настоящим городом-музеем под открытым небом. Узкие улочки, древние крепостные стены, минареты и дворцы здесь хранят атмосферу Востока и историю Великого Шёлкового пути. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Был на двухчасовой вечерней прогулке у Раджаба. Отличное знание истории города и прекрасный русский – Раджаб прожил в России 20 лет. А утром был у Раджаба на мастерклассу по приготовлению плова.
Резюме - всячески рекомендую именно этого гида. Раджаб спасибо! ♥️
Резюме - всячески рекомендую именно этого гида. Раджаб спасибо! ♥️
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очень необычно было гулять по вечерней крепости. Хоть это была не первая экскурсия в Узбекистане, почерпнули много нового не только об истории Хивы, но и страны в целом
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Спасибо за прекрасную экскурсию, фото не грузиться
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С
Интересная экскурсия, грамотный русский язык, всем советую этого гида.
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