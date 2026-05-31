Вечерняя Хива раскрывается по-новому — крепостные стены, Кальта-Минор и медресе загораются подсветкой и словно оживают.
Вы услышите легенды Хорезма, прогуляетесь по сказочным улицам Ичан-Калы и почувствуете очарование Востока без толп и дневной суеты.
Вы услышите легенды Хорезма, прогуляетесь по сказочным улицам Ичан-Калы и почувствуете очарование Востока без толп и дневной суеты.
Описание экскурсии
Крепостные стены Ичан-Кала, которым более 2500 лет.
Кальта-Минор — величественный минарет, архитектура которого вызывает споры.
Медресе Мухаммада Амин-хана 19 века — зайдём внутрь, чтобы увидеть прекрасные изразцы.
Комплекс Ислам Ходжа: минарет, медресе и школа — современный архитектурный ансамбль.
Ансамбль восточных ворот Ичан-Калы 17–18 веков — словно из сказки про Аладдина.
Мавзолей Пахлаван-Махмуда. Усыпальница покровителя Хивы привлекает тысячи паломников со всего света.
Я расскажу:
- легенды Хивы и древнего Хорезма — от самых смешных до самых пугающих
- о быте и местных традициях
- почему же Восток — это тонкое дело
ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Хивы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2698 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия по вечерней Хиве. Как раз для случаев, когда на улице днём +36. а к 21.00 комфортные +27 и не шпарит солнце. Могу сказать, что если вам попадётся наш
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Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал так, что было очень интересно. Получили заряд позитива и увидели с необычной стороны вид страрого города с красивым освещением. Однозначно рекомендуем!
+4
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Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором и позитивом. Рекомендую всем, кто будет в Хиве!
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Под впечатлением!!! Будучи опытными путешественниками и пообщавшись с десятками гидов по всему миру, можем засвидельствовать - Дадахон - это топ🔥 Великолепный русский язык, потрясающее знание истории, культуры, обычаев. Но, главное
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Большое спасибо за экскурсию по вечерней Хиве. Отдельное спасибо за то, как вы вплели истории, имена, факты в исторический контекст. Благодаря вам о Хиве, и Узбекистане, с нами останутся знания
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А
Редко пишу отзывы, но тут без него никак: очень хочется поделиться впечатлениями от прогулки.
Я бы назвал прогулку с Дадахоном самой интересной экскурсией в моей жизни. Сама по себе концепция вечерней
Я бы назвал прогулку с Дадахоном самой интересной экскурсией в моей жизни. Сама по себе концепция вечерней
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