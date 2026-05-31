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Волшебная Хива вечером

Легенды, свет и магия восточного города после заката
Вечерняя Хива раскрывается по-новому — крепостные стены, Кальта-Минор и медресе загораются подсветкой и словно оживают.

Вы услышите легенды Хорезма, прогуляетесь по сказочным улицам Ичан-Калы и почувствуете очарование Востока без толп и дневной суеты.
5
11 отзывов
Волшебная Хива вечером
Волшебная Хива вечером
Волшебная Хива вечером

Описание экскурсии

Крепостные стены Ичан-Кала, которым более 2500 лет.

Кальта-Минор — величественный минарет, архитектура которого вызывает споры.

Медресе Мухаммада Амин-хана 19 века — зайдём внутрь, чтобы увидеть прекрасные изразцы.

Комплекс Ислам Ходжа: минарет, медресе и школа — современный архитектурный ансамбль.

Ансамбль восточных ворот Ичан-Калы 17–18 веков — словно из сказки про Аладдина.

Мавзолей Пахлаван-Махмуда. Усыпальница покровителя Хивы привлекает тысячи паломников со всего света.

Я расскажу:

  • легенды Хивы и древнего Хорезма — от самых смешных до самых пугающих
  • о быте и местных традициях
  • почему же Восток — это тонкое дело

ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$20
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Хивы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2698 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Л
Отличная экскурсия по вечерней Хиве. Как раз для случаев, когда на улице днём +36. а к 21.00 комфортные +27 и не шпарит солнце. Могу сказать, что если вам попадётся наш
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гид Дадахон, то вы узнаете много интересных вещей не только по истории, но и географии, этимологии, культуре и просто целый пул занятных фактов о событиях и символах о которых мы знали, но о первоначальной сути не догадывались. Реально Дадахон один из лучших гидов за несколько лет, с кем незаметно пролетели 2 часа и было приятно общаться и получать интересные ответы. Спасибо. Экскурсию рекомендуем.

Отличная экскурсия по вечерней Хиве. Как раз для случаев, когда на улице днём +36. а к
Отличная экскурсия по вечерней Хиве. Как раз для случаев, когда на улице днём +36. а к
Отличная экскурсия по вечерней Хиве. Как раз для случаев, когда на улице днём +36. а к
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Альберт
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал так, что было очень интересно. Получили заряд позитива и увидели с необычной стороны вид страрого города с красивым освещением. Однозначно рекомендуем!
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал+4
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
Спасибо за потрясающую экскурсию! Всё на высшем уровне: маршрут, подача материала, атмосфера. Гид — супер, рассказывал
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Юрий
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором и позитивом. Рекомендую всем, кто будет в Хиве!
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором
Выражаю огромную благодарность Дадохону за интересную, познавательную экскурсию по вечерней Хиве. Всё было интересно, с юмором
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Tatyana
Под впечатлением!!! Будучи опытными путешественниками и пообщавшись с десятками гидов по всему миру, можем засвидельствовать - Дадахон - это топ🔥 Великолепный русский язык, потрясающее знание истории, культуры, обычаев. Но, главное
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- это подача материала. Легко и непринуждённо, с юмором и вплетением исторических фактов в современные реалии, масса рекомендаций по дальнейшему отдыху. Искренне благодарим и советуем как экскурсию, так и гида💕 Незаметно пролетевшее время, масса неизвестных и любопытных деталей, послевкусие для обсуждения - идеальная экскурсия🫠

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Julia
Большое спасибо за экскурсию по вечерней Хиве. Отдельное спасибо за то, как вы вплели истории, имена, факты в исторический контекст. Благодаря вам о Хиве, и Узбекистане, с нами останутся знания
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через интересные истории, тк имена и даты заполнить ну совершенно невозможно. За мелкой конкретикой теряются смыслы, глубина и уникальность города и региона. Хива стала нашим четвертым и последним городом в Узбекистане. Спасибо за ваш невероятный талант рассказчика, глубину знаний о регионе, уникальную синергию разных пластов информации, мудрость и опыт так выстроить для нас экскурсию, чтобы мы ушли в достаточности и тем не менее любопытстве вернуться.

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А
Редко пишу отзывы, но тут без него никак: очень хочется поделиться впечатлениями от прогулки.

Я бы назвал прогулку с Дадахоном самой интересной экскурсией в моей жизни. Сама по себе концепция вечерней
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прогулки уже вызывает некий восторг, но почему-то еще не популярна. Вечером Хива раскрылась совсем по-другому, нежели днем, когда мы гуляли без гида. В сумерках город выглядит безумно аутентично, немного туристов, стильная подсветка каждого уголка, было ощущение, что гуляешь по средневековой Европе, только без толп туристов. Дадахон - безумно харизматичный и приятный парень. Провел экскурсию, так, что у нас, зумеров, осталось приятное ощущение, что деньги и время потрачены не зря, и это это было куда лучше, чем просто посмотреть про город в ютубе). Для тех, кто задумывается, с кем гулять по Хиве, могу смело сказать, что Дадахон прекрасно подходит под эту роль, ведь он в процессе разговора и наводящих вопросов подстроил экскурсию именно так, как нам было интересно. Поэтому из этого можно сделать вывод, что он подкреплен знаниями не только о городе, но и в целом о многом том, что нам было непонятно или неизвестно. Возникало даже ощущение, что гуляешь уже не с гидом, а просто с другом, которое многое знает и любит то, чем занимается!

В общем, смело рекомендуем Дадахона и его вечернюю программу. Обязательно включите его экскурсию в ваш план путешествия! Не пожалеете!
Будем всем рекомендовать и обязательно вернемся.

Рахмат!

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