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прогулки уже вызывает некий восторг, но почему-то еще не популярна. Вечером Хива раскрылась совсем по-другому, нежели днем, когда мы гуляли без гида. В сумерках город выглядит безумно аутентично, немного туристов, стильная подсветка каждого уголка, было ощущение, что гуляешь по средневековой Европе, только без толп туристов. Дадахон - безумно харизматичный и приятный парень. Провел экскурсию, так, что у нас, зумеров, осталось приятное ощущение, что деньги и время потрачены не зря, и это это было куда лучше, чем просто посмотреть про город в ютубе). Для тех, кто задумывается, с кем гулять по Хиве, могу смело сказать, что Дадахон прекрасно подходит под эту роль, ведь он в процессе разговора и наводящих вопросов подстроил экскурсию именно так, как нам было интересно. Поэтому из этого можно сделать вывод, что он подкреплен знаниями не только о городе, но и в целом о многом том, что нам было непонятно или неизвестно. Возникало даже ощущение, что гуляешь уже не с гидом, а просто с другом, которое многое знает и любит то, чем занимается!



В общем, смело рекомендуем Дадахона и его вечернюю программу. Обязательно включите его экскурсию в ваш план путешествия! Не пожалеете!

Будем всем рекомендовать и обязательно вернемся.



Рахмат!