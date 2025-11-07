Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $76
$80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 ноября 2025Хочу поблагодарить Умида за отличную экскурсию по Коканду. Прекрасно провели время, было очень познавательно и интересно. Умид очень увлечён своим делом, прекрасно знает и передаёт историю и культуру своих родных мест. Благодарим, будем рекомендовать знакомым👍
- ММихаил26 октября 2025Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
- ВВалентина8 октября 2025Отличная экскурсия, было интересно и познавательно. Узнали много нового, экскурсовод очень увлеченный человек, спасибо огромное за экскурсию!
- ААлександр25 сентября 2025Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
- аандрей9 сентября 2025Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
- ООльга26 июля 2025Экскурсия длится 5 часов, но это не в ее пользу. Полезный материал, конечно, был, но он был перемешан с личными
- ООльга13 июля 2025Огромное спасибо гиду Сардорбеку за удивительную экскурсию по Коканду! Отличное знание истории, интересные рассказы. Маршрут был продуман идеально — увидели
- ККсения22 июня 2025С Умидом мы провели в Коканде почти восемь часов вместо запланированных пяти. Помимо тех достопримечательностей. которые входили в экскурсию, Умид
- РРинат7 июня 2025Отлично, что есть такие люди, которые любят свой регион и продвигают его. Однозначно рекомендую Сардорбека – интересно, надежно!
Все посмотрели, вкусно поели, вечером посадил на поезд до Ташкента. Желаю дальнейших успехов в развитии туризма в Фергане!
- ИИнна20 апреля 2025Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
- ТТатьяна30 октября 2024Добрый день. Экскурсовод в Коканде нам понравился. Профессионал, внимательный, с хорошим знанием истории города, культуры страны и русского языка. Спасибо за персонал.
- ААнна25 сентября 2024Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
- ААлексей5 мая 2024У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
- оольга11 апреля 2024Умид показал нам город с разных сторон, со знанием дела подошёл к организации экскурсии. Когда наши пожелания изменились, быстро сориентировался
- ИИрина7 апреля 202406 апреля 2024 года мы путешествовали по Коканду и Ферганской долине вместе с гидом Сардорбеком. Экскурсия нам очень понравилось. Сардорбек
- ООльга5 ноября 2023Наш жкскурсовод Сардарбек провел отличную экскурсию по прекрасной Ферганской долине, мы были в 4-х городах долины- Маргелан, Риштан, Фергана и
- ГГалина10 октября 2023Нас было 12 человек, группа якутских журналистов. Приехали в Маргилан на поезде в 06:15. По договоренности гид Сардорбек организовал нам
- GGeorgy16 июля 2023Отличная ознакомительная экскурсия по Коканду очень умно структурированная. Мы проехали и прошли по разным временам города - классические памятники древности
- ТТатьяна1 июня 2023Отличная экскурсия, был немного перестроен маршрут по нашей просьбе. Очень много красивых фотографий, интересных историй. Вождение машины аккуратное, спокойное. Только приятные впечатления, всем советую!
- ООлег2 мая 2023Очень интересная и познавательная экскурсия по Коканду.
Спасибо гиду Сардорбеку!
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомится с историей и буднями Коканда и Ферганской долины!
Ответы на вопросы от путешественников по Коканду в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Коканду в декабре 2025
Сейчас в Коканде в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
