Главные экскурсионные места в Коканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Коканде на русском языке, цены от $76, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Коканд
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Кокандом
Пешая
5 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $76$80 за человека
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Первая встреча с Кокандом
    Хочу поблагодарить Умида за отличную экскурсию по Коканду. Прекрасно провели время, было очень познавательно и интересно. Умид очень увлечён своим делом, прекрасно знает и передаёт историю и культуру своих родных мест. Благодарим, будем рекомендовать знакомым👍
  • М
    Михаил
    26 октября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время
    читать дальше

    поездки! Были охвачены его вниманием с момента выхода из аэропорта до конца маршрута. Сардор - отличный и аккуратный водитель, машина оказалась очень удобной и комфортной для поездок по долине. На экскурсиях видна вовлеченность гида в материал, глубокое знание предмета. Что очень приятно - Сардор внимательно относился ко всем нашим пожеланиям и оперативно адаптировал маршрут, добавляя новые объекты или интересные места для обеда/ужина. Благодаря Сардору удалось не только посмотреть исторические достопримечательности долины, но и повстречать прекрасных и отзывчивых людей. Тот факт, что Сардор проводит экскурсии и для иностранцев на хорошем английском языке, добавил авторитета в наших глазах.
    Настоятельно рекомендуем!!!

  • В
    Валентина
    8 октября 2025
    Первая встреча с Кокандом
    Отличная экскурсия, было интересно и познавательно. Узнали много нового, экскурсовод очень увлеченный человек, спасибо огромное за экскурсию!
  • А
    Александр
    25 сентября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Интересный рассказ, сбалансированное время. Нам все понравилось.
  • а
    андрей
    9 сентября 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор
    читать дальше

    очень внимательный человек, поинтересовался - завтракали ли мы, предложил нам различные варианты завтрака в местных заведениях на любой вкус, от европейского до местного варианта, отвёз в очень симпатичное место, где мы вкусно поели. Также Сардор, по нашей просьбе, помог нам приобрести местную сим-карту и завёз в банк для обмена денег. Затем была комфортная дорога в Коканд. По пути Сардор постоянно обращал наше внимание на попадающиеся нам достопримечательности, рассказал нам много интересного об обычаях и укладе жизни узбеков, ну и конечно об истории Кокандского царства. Весь маршрут в Коканд был составлен удобно, продумано, увидели и узнали много красивого и интересного, передвигались и пешком, и на авто. Хочется отметить, что Сардор заранее позаботился о местах, где мы могли передохнуть в тени или пообедать. А к назначенному времени вечером нас ждал самый вкусный плов, который мы только пробовали. День получился очень насыщенным и запоминающийся. Рекомендуем всем замечательную экскурсию с Сардором по достопримечательностям Ферганской долины.

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Первая встреча с Кокандом
    Экскурсия длится 5 часов, но это не в ее пользу. Полезный материал, конечно, был, но он был перемешан с личными
    читать дальше

    размышлениями гида. Формат экскурсии скорее получился как "прогулка с местным жителем", а не профессиональная экскурсия. Коканд как туристический город не развился пока, поэтому, возможно, и еще нет традиций проведения экскурсии. Хотелось бы немного более структурированной подачи материала, и, если отбросить "лишнее" вполне хватило бы 2-3 часов. Но как человек Умид безусловно интересен и во всем было видно, что он очень старается.

  • О
    Ольга
    13 июля 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Огромное спасибо гиду Сардорбеку за удивительную экскурсию по Коканду! Отличное знание истории, интересные рассказы. Маршрут был продуман идеально — увидели
    читать дальше

    все главные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Отдельно порадовали рекомендации по местной кухне. Однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет познакомиться с настоящим Кокандом 🌟

  • К
    Ксения
    22 июня 2025
    Первая встреча с Кокандом
    С Умидом мы провели в Коканде почти восемь часов вместо запланированных пяти. Помимо тех достопримечательностей. которые входили в экскурсию, Умид
    читать дальше

    проводил нас по тем местам, куда самостоятельно попасть не получиться (на территории русского квартала). Мы пообедали в чайхоне, где не бывает туристов, расположенной в старом районе, побывали в запутанных переулках древних кварталов. Зашли в кондитерскую, где делают и продают знаменитую кокандскую халву (благодаря Умиду нас там встретили как дорогих гостей). Умид очень привязан к своему городу, хорошо его знает и может рассказать о нем на прекрасном русском языке.

  • Р
    Ринат
    7 июня 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Отлично, что есть такие люди, которые любят свой регион и продвигают его. Однозначно рекомендую Сардорбека – интересно, надежно!
    Все посмотрели, вкусно поели, вечером посадил на поезд до Ташкента. Желаю дальнейших успехов в развитии туризма в Фергане!
  • И
    Инна
    20 апреля 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
    читать дальше

    жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и интересов. Мы заходили в гости к мастерам- ремесленникам и к обычным людям, были на ткацком производстве в Маргилане, на винодельне в Фергане, в гончарой мастерской Алишера Назирова, у ножевого мастера в Чусте. Такде посетили многие знаковые исторические места этого региона. Обедали в очень колоритных местах, не туристических. Сардорбек прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень разносторонний человек! Рекомендуем его как проводника в прекрасный мир Узбекистана!
    От души благодарим и очень рады знакомству!

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Первая встреча с Кокандом
    Добрый день. Экскурсовод в Коканде нам понравился. Профессионал, внимательный, с хорошим знанием истории города, культуры страны и русского языка. Спасибо за персонал.
  • А
    Анна
    25 сентября 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
    читать дальше

    этих мест. Кроме исторических мест, мы посетили частную ферму, где мы и наш ребенок смог увидеть своими глазами, как растут бананы, авокадо, папайя и другие виды плодовых растений. Спасибо гиду за теплый прием и интересную экскурсию!

  • о
    ольга
    11 апреля 2024
    Первая встреча с Кокандом
    Умид показал нам город с разных сторон, со знанием дела подошёл к организации экскурсии. Когда наши пожелания изменились, быстро сориентировался
    читать дальше

    и поменял план поездки. Подсказал, где попробовать вкуснейшей самсы, мы пока такую больше не нашли. Спасибо Умиду за отличное первое знакомство с Узбекистаном!

  • И
    Ирина
    7 апреля 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    06 апреля 2024 года мы путешествовали по Коканду и Ферганской долине вместе с гидом Сардорбеком. Экскурсия нам очень понравилось. Сардорбек
    читать дальше

    хороший интересный рассказчик. Вместе с ним мы много интересного увидели, узнали. В ходе экскурсии мы узнали об истории и культуре Коканда, побывали на частной ферме, где выращивают редкие растения и производят из них органические медикаменты. Далее в ходе путешествия по Ферганской долине мы побывали в гостях у мастера-ткача шелковых тканей, мастера-гончара, изготавливающего прекрасную керамику в г. Риштан, проехали по Фергане. Путешествие было замечательным. Огромное спасибо Сардорбеку за радушный прием.

  • О
    Ольга
    5 ноября 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Наш жкскурсовод Сардарбек провел отличную экскурсию по прекрасной Ферганской долине, мы были в 4-х городах долины- Маргелан, Риштан, Фергана и
    читать дальше

    Коканд. Услышали историю этого края увидели прекрасных людей, которые здесь живут, плпробывали местных блюд, почувствовали всю коасоту Долины и все благодаря Сардарбеку. Спасибо ему за это.

  • Г
    Галина
    10 октября 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Нас было 12 человек, группа якутских журналистов. Приехали в Маргилан на поезде в 06:15. По договоренности гид Сардорбек организовал нам
    читать дальше

    трансфер до гостевого дома. Затем повез на завтрак. Итак за два дня мы посетили 5 городов Ферганской долины: Маргилан, Фергана, Кува, Риштан и Коканд. Кроме посещения достопримечательных мест, по нашему желанию посетили ткацкую фабрику в Маргилане, а гончарную мастерскую в Риштане, базар в Коканде.
    Сардорбек - замечательный гид, отличный рассказчик, интересный собеседник, знаток истории, интеллектуал и еще очень внимательный и добрый. Во всем помогал нам, организовал нам изумительные обеды и ужины национальной кухни. Мы все очень благодарны ему и рекомендуем всем этого гида.

  • G
    Georgy
    16 июля 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Отличная ознакомительная экскурсия по Коканду очень умно структурированная. Мы проехали и прошли по разным временам города - классические памятники древности
    читать дальше

    (дворец хана, некрополь, медресе, мечеть) и до современности - ферма, где выращивают тропические и прочие растения, используемые в фармакологии. Гид отлично говорит по-русски и по-английски. С ним интересно пообщаться. Рекомендую! И замечу, что Коканд - фантастический город!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Отличная экскурсия, был немного перестроен маршрут по нашей просьбе. Очень много красивых фотографий, интересных историй. Вождение машины аккуратное, спокойное. Только приятные впечатления, всем советую!
  • О
    Олег
    2 мая 2023
    Знакомьтесь, Коканд
    Очень интересная и познавательная экскурсия по Коканду.
    Спасибо гиду Сардорбеку!
    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомится с историей и буднями Коканда и Ферганской долины!

