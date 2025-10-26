Вот и закончилось наше путешествие по Ферганской долине! Огромное спасибо Сардору за прекрасную организацию, интересные экскурсии, постоянную заботу во время читать дальше
поездки! Были охвачены его вниманием с момента выхода из аэропорта до конца маршрута. Сардор - отличный и аккуратный водитель, машина оказалась очень удобной и комфортной для поездок по долине. На экскурсиях видна вовлеченность гида в материал, глубокое знание предмета. Что очень приятно - Сардор внимательно относился ко всем нашим пожеланиям и оперативно адаптировал маршрут, добавляя новые объекты или интересные места для обеда/ужина. Благодаря Сардору удалось не только посмотреть исторические достопримечательности долины, но и повстречать прекрасных и отзывчивых людей. Тот факт, что Сардор проводит экскурсии и для иностранцев на хорошем английском языке, добавил авторитета в наших глазах. Настоятельно рекомендуем!!!
Ездили на экскурсию в Коканд с местным гидом Сардорбеком. Гид заехал за нами в отель утром в назначенное время. Сардор читать дальше
очень внимательный человек, поинтересовался - завтракали ли мы, предложил нам различные варианты завтрака в местных заведениях на любой вкус, от европейского до местного варианта, отвёз в очень симпатичное место, где мы вкусно поели. Также Сардор, по нашей просьбе, помог нам приобрести местную сим-карту и завёз в банк для обмена денег. Затем была комфортная дорога в Коканд. По пути Сардор постоянно обращал наше внимание на попадающиеся нам достопримечательности, рассказал нам много интересного об обычаях и укладе жизни узбеков, ну и конечно об истории Кокандского царства. Весь маршрут в Коканд был составлен удобно, продумано, увидели и узнали много красивого и интересного, передвигались и пешком, и на авто. Хочется отметить, что Сардор заранее позаботился о местах, где мы могли передохнуть в тени или пообедать. А к назначенному времени вечером нас ждал самый вкусный плов, который мы только пробовали. День получился очень насыщенным и запоминающийся. Рекомендуем всем замечательную экскурсию с Сардором по достопримечательностям Ферганской долины.
Отлично, что есть такие люди, которые любят свой регион и продвигают его. Однозначно рекомендую Сардорбека – интересно, надежно! Все посмотрели, вкусно поели, вечером посадил на поезд до Ташкента. Желаю дальнейших успехов в развитии туризма в Фергане!
Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную читать дальше
жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и интересов. Мы заходили в гости к мастерам- ремесленникам и к обычным людям, были на ткацком производстве в Маргилане, на винодельне в Фергане, в гончарой мастерской Алишера Назирова, у ножевого мастера в Чусте. Такде посетили многие знаковые исторические места этого региона. Обедали в очень колоритных местах, не туристических. Сардорбек прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень разносторонний человек! Рекомендуем его как проводника в прекрасный мир Узбекистана! От души благодарим и очень рады знакомству!
У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю читать дальше
этих мест. Кроме исторических мест, мы посетили частную ферму, где мы и наш ребенок смог увидеть своими глазами, как растут бананы, авокадо, папайя и другие виды плодовых растений. Спасибо гиду за теплый прием и интересную экскурсию!
06 апреля 2024 года мы путешествовали по Коканду и Ферганской долине вместе с гидом Сардорбеком. Экскурсия нам очень понравилось. Сардорбек читать дальше
хороший интересный рассказчик. Вместе с ним мы много интересного увидели, узнали. В ходе экскурсии мы узнали об истории и культуре Коканда, побывали на частной ферме, где выращивают редкие растения и производят из них органические медикаменты. Далее в ходе путешествия по Ферганской долине мы побывали в гостях у мастера-ткача шелковых тканей, мастера-гончара, изготавливающего прекрасную керамику в г. Риштан, проехали по Фергане. Путешествие было замечательным. Огромное спасибо Сардорбеку за радушный прием.
Нас было 12 человек, группа якутских журналистов. Приехали в Маргилан на поезде в 06:15. По договоренности гид Сардорбек организовал нам читать дальше
трансфер до гостевого дома. Затем повез на завтрак. Итак за два дня мы посетили 5 городов Ферганской долины: Маргилан, Фергана, Кува, Риштан и Коканд. Кроме посещения достопримечательных мест, по нашему желанию посетили ткацкую фабрику в Маргилане, а гончарную мастерскую в Риштане, базар в Коканде. Сардорбек - замечательный гид, отличный рассказчик, интересный собеседник, знаток истории, интеллектуал и еще очень внимательный и добрый. Во всем помогал нам, организовал нам изумительные обеды и ужины национальной кухни. Мы все очень благодарны ему и рекомендуем всем этого гида.
Отличная ознакомительная экскурсия по Коканду очень умно структурированная. Мы проехали и прошли по разным временам города - классические памятники древности читать дальше
(дворец хана, некрополь, медресе, мечеть) и до современности - ферма, где выращивают тропические и прочие растения, используемые в фармакологии. Гид отлично говорит по-русски и по-английски. С ним интересно пообщаться. Рекомендую! И замечу, что Коканд - фантастический город!
Отличная экскурсия, был немного перестроен маршрут по нашей просьбе. Очень много красивых фотографий, интересных историй. Вождение машины аккуратное, спокойное. Только приятные впечатления, всем советую!
Если Вы хотите получить полное погружение в историю, обычаи Узбекистана, попробовать вкуснейшие блюда узбекской кухни, познакомиться с МАСТЕРАМИ в различных читать дальше
отраслях - керамики, производстве шелка, изготовления ножей, тюбетеек, штамповки на ткани, то мы Вам очень рекомендуем 2-х дневную экскурсию с Сардорбеком по Ферганской долине. Прекрасно провели время! Узнали много нового о культуре и быте Узбекистана. Сардорбек, СПАСИБО! Всего Вам ДОБРОГО и ПРОЦВЕТАНИЯ!!!
Посетили Узбекистан в марте 2023 года. Настоятельно рекомендуем двухдневную экскурсию по Ферганской долине. Наш гид, товарищ и брат на эти читать дальше
два дня стал Сардорбек: замечательный рассказчик, знаток своего края и просто прекрасный человек. Описывать местные достопримечательность нет смысла, все описано в программе тура, но помимо заявленных мероприятий, вас ждет много сюрпризов, которые Сардорбек готовит для своих дорогих гостей! Нас Сардорбек развлекал до позднего вечера и прощались мы на вокзале Маргилана как старые добрые друзья! Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Прекрасная и очень интересная ферганская долина! Многие вещи, которые вы видите в других городах сделаны именно тут. После городов Ферганской читать дальше
долины посетила Музей прикладного искусства в Ташкенте, оказалось, что большинство экспонатов я уже видела и знаю о них многое (спасибо Сардорбеку!). Были в долине 2 дня, оба с Сардорбеком. Гида рекомендую)!
Доброго времени суток! Были на экскурсии с гидом Сардорбеком 27 и 28.02. Экскурсия очень объёмная, посетили несколько городов(Риштан, Маргилан, Коканд, Кува, Фергана) читать дальше
и значимых мест,мастер - классы знаменитых местных мастеров. В Коканде посетили дворец Худоярхана, Джума-мечеть с минаретом в центральной части внутреннего двора, заглянули к мастеру по производству шёлка, резьбы по дереву и знаменитой кокандской халвы,центр Мехригиё – целебный оазис Ферганской долины. Вечером 27.02 уставшие и счастливые мы ужинали в чайхоне, где нам подали вкусный Ферганской плов(хотя это блюдо, как известно, подают только в обед. .) Сардорбек такой замечательный человек, по пути завёз нас к родственникам и за это огромная ему благодарность. Дал много советов по ходу экскурсии, помог купить чустские ножи на базаре в Фергане. По окончании экскурсии довёз до аэропорта. Экскурсию однозначно рекомендую.
В ноябре 2022 года Сардорбек провёл для нас двухдневную экскурсию по 4-м города: Коканд, Фергана, Кува и Маргелан. Гид по-настоящему читать дальше
влюблён в историю Узбекистана, хорошо знает регион. Если вы хотите увидеть как живет Узбекистан вдали от столицы и туристических мест, вам обязательно нужно посетить Ферганскую долину. За 2 дня мы увидели все основные достопримечательности региона и познакомились с творчеством мастером, прославивших долину далеко за ее пределами. Хочу поблагодарить нашего гида за то, что сделал экскурсию не только увлекательной, но и безопасной. Сардорбек аккуратный и внимательный водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Коканду в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сейчас в Коканде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 150 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Коканда и местам Узбекистана в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана