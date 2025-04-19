Семейные развлекательные экскурсии Коканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Коканде на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Знакомьтесь, Коканд
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Коканд
Посетить древний город в Ферганской долине и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: Любое место в городе Коканд, только сообщите заран...
Завтра в 09:30
8 июн в 09:30
$99 за всё до 3 чел.
Первая встреча с Кокандом
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Кокандом
Увидеть самые интересные места города на дружеской пешеходной прогулке
Начало: Возле дворца Худояр Хана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В мастерскую риштанской керамики из Коканда
Увидеть, как живая глина превращается в сверкающий сосуд
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
$150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    19 апреля 2025
    Знакомьтесь, Коканд
    Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое главное, мы увидели местную
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    жизнь изнутри. Маршрут был составлен с учётом наших пожеланий и интересов. Мы заходили в гости к мастерам- ремесленникам и к обычным людям, были на ткацком производстве в Маргилане, на винодельне в Фергане, в гончарой мастерской Алишера Назирова, у ножевого мастера в Чусте. Такде посетили многие знаковые исторические места этого региона. Обедали в очень колоритных местах, не туристических. Сардорбек прекрасный рассказчик, интересный собеседник и очень разносторонний человек! Рекомендуем его как проводника в прекрасный мир Узбекистана! От души благодарим и очень рады знакомству!

    Сардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самоеСардорбек был нашим гидом по Ферганской долине. За 2 дня мы посмотрели очень много. А самое
  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Первая встреча с Кокандом
    Добрый день. Экскурсовод в Коканде нам понравился. Профессионал, внимательный, с хорошим знанием истории города, культуры страны и русского языка. Спасибо за персонал.
  • А
    Анна
    25 сентября 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    Отлично погуляли по Коканду. Маршрут несложный, разнообразный. Гид интересный, гибкий. Организация четкая, без нареканий, очень клиентоориентировано
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Коканд
    У нас было 5 часов для знакомства с городом и его историей. Sardorbek показал основные достопримечательности города и рассказал историю
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    этих мест. Кроме исторических мест, мы посетили частную ферму, где мы и наш ребенок смог увидеть своими глазами, как растут бананы, авокадо, папайя и другие виды плодовых растений. Спасибо гиду за теплый прием и интересную экскурсию!

  • о
    ольга
    11 апреля 2024
    Первая встреча с Кокандом
    Умид показал нам город с разных сторон, со знанием дела подошёл к организации экскурсии. Когда наши пожелания изменились, быстро сориентировался
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    и поменял план поездки. Подсказал, где попробовать вкуснейшей самсы, мы пока такую больше не нашли. Спасибо Умиду за отличное первое знакомство с Узбекистаном!

Ответы на вопросы от путешественников по Коканду в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Коканду в июне 2025
Сейчас в Коканде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 150. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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