Погрузитесь в атмосферу заповедника Заамин, где вас ждут вековые леса, живописные горные пейзажи и захватывающие приключения! Прогуляйтесь по многовековым можжевельникам, пройдите по подвесному мосту над ущельем и насладитесь великолепными видами с канатной дороги. Это идеальное место для активного отдыха и незабываемых впечатлений на природе!
Описание экскурсииОткройте для себя красоту Зааминского национального парка Погрузитесь в мир чистого воздуха, вековых хвойных лесов и горных пейзажей — экскурсия в заповедник Заамин подарит незабываемые впечатления и активный отдых на природе. Это одно из самых живописных мест Узбекистана, где можно насладиться тишиной вдали от городской суеты. В Зааминском национальном парке вас ждёт прогулка среди многовековых можжевельников, шум водопадов и потрясающие панорамы. Особенные точки маршрута включают подвесной мост над ущельем для захватывающих фото, канатную дорогу с великолепными видами, зиплайн для любителей острых ощущений и тарзанку для адреналинового всплеска. Экскурсия подходит как для любителей природы и семейного отдыха, так и для поклонников приключений, сочетая горную красоту с активным отдыхом и оставляя яркие воспоминания. Важная информация:
- Некоторые услуги могут быть недоступны из-за сезонных работ или погодных условий, поэтому необходимо предварительно запрашивать информацию.
- Важно иметь при себе теплую одежду — в горах может быть прохладно; солнцезащитные очки.
- Трансфер осуществляется автомобилем Chevrolet Cobalt или Nexia.
- Количество туристов и марка автомобиля может быть изменена по запросу.
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Эко сборы
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 5$
- Подвесной мост - 4$
- Тарзанка - 25$
- Зиплайн - 8$
- Обед - 10-15$
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
