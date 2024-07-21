40 километров от Самарканда — и мы окажемся в аутентичной деревне. Вы прогуляетесь по полям и сделаете красочные снимки, полюбуетесь ландшафтом Зеравшанских гор.
Житель деревни познакомит вас с местными красотами, ремеслами и повседневным укладом селения, а после мы пообедаем свежеприготовленным казан-кебабом. Заночуем в глэмпинге — только вы, горы и бескрайнее звёздное небо!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
День 1
Живописная дорога
Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А мы расскажем об этом прекрасном крае.
Как живут в деревнях Узбекистана
В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана. А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.
Вечер в горах
На ужин мы с вами приготовим вместе плов, затем разожжём костёр и заночуем в шатре.
День 2
Завтрак, посещение село Кюмбельсой и обратная дорога в Самарканд.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Маршрут доступен круглый год
Заказать экскурсию можно не менее, чем за 1 день до даты начала
Что входит в стоимость
Сопровождение гида и транспорт по программе
1 ночь в горном селе в шатре со всеми удобствами (туалет и душевая находятся внутри шатра)
Питание: обед + ужин в первый день, завтрак во второй день
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2630 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.