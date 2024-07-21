40 километров от Самарканда — и мы окажемся в аутентичной деревне. Вы прогуляетесь по полям и сделаете красочные снимки, полюбуетесь ландшафтом Зеравшанских гор. Житель деревни познакомит вас с местными красотами, ремеслами и повседневным укладом селения, а после мы пообедаем свежеприготовленным казан-кебабом. Заночуем в глэмпинге — только вы, горы и бескрайнее звёздное небо!

Описание экскурсии

День 1

Живописная дорога

Мы встретимся у вашей гостиницы и поедем в горную деревушку в Ургуте. Это место славится чинарами, или по-другому платанами, возраст которых — больше тысячи лет. В дороге и на месте вы полюбуетесь прекрасными пейзажами: скалистыми горами, весенними ручьями и великолепными цветочными полями. А мы расскажем об этом прекрасном крае.

Как живут в деревнях Узбекистана

В деревне мы посетим семью Маматовых, глава которой покажет самые красочные места селения, расскажет о местных ремеслах — ковроткачестве и табачном производстве, — а также познакомит с традициями и бытом Ургута и объяснит, в чем их отличие от остальных регионов Узбекистана. А после мы вместе приготовим национальное блюдо казан-кебаб и отобедаем в компании гостеприимных жителей этого кишлака.

Вечер в горах

На ужин мы с вами приготовим вместе плов, затем разожжём костёр и заночуем в шатре.

День 2

Завтрак, посещение село Кюмбельсой и обратная дорога в Самарканд.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Маршрут доступен круглый год

Заказать экскурсию можно не менее, чем за 1 день до даты начала

Что входит в стоимость