Зааминский национальный парк — это великолепная природа и свежий воздух. А на вершине горы — Мост счастья.
Он наполовину стеклянный — острые ощущения во время прогулки по нему вам обеспечены! Вы полюбуетесь горами и можжевельником и по желанию подниметесь по канатной дороге.
Он наполовину стеклянный — острые ощущения во время прогулки по нему вам обеспечены! Вы полюбуетесь горами и можжевельником и по желанию подниметесь по канатной дороге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В 8 утра мы выезжаем из Самарканда. По пути вы полюбуетесь Зааминском водохранилищем и живописной природой Узбекистана.
- К 12 часам доберёмся до Бахт куприги — Моста счастья, который расположен на горе Заамин. Вы насладитесь свежим воздухом и красивыми видами. А мы подскажем места, где можно отведать вкуснейшую самсу или тандыр.
- По желанию вы подниметесь по канатной дороге и оцените пейзажи с можжевельником с высоты птичьего полёта.
- В Самарканд вы вернётесь, полные ярких впечатлений, около 22–23 часов.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Nexia 1.
- Дополнительные расходы: билет на мост — $4,5/чел., билет на канатную дорогу — $3/чел., еда — по желанию.
- В стоимость включено: трансфер от места вашего проживания и обратно, билеты в заповедник.
- Сопровождение гидом в данной программе не предусмотрено. С вами будет профессиональный водитель.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шодиер — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2570 туристов
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже 7 лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся этой любовью и знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
8 мая 2024
Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
С
Светлана
3 мая 2024
Были очень большие надежды на эту экскурсию, и даже в дополнение нас отвезли к маковому полю по дороге
Но рассказа не было, информации только крупицы- что вот белые машины везде потому
Но рассказа не было, информации только крупицы- что вот белые машины везде потому
Шодиер
Ответ организатора:
спасибо большое за ваш отзыв
Мы будем улучшать в этой экскурсии не запланирован экскурсовод только водитель который рассказывает так как если
Мы будем улучшать в этой экскурсии не запланирован экскурсовод только водитель который рассказывает так как если
В
Виктория
23 апр 2024
В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .
м
мария
21 апр 2024
Все точно и корректно. Очень вежливый и уверенный в теме гид.
Было спокойно и интересно.
Места потрясающие!! Всем советую..
Горы поражают.
Спасибо.
Шодиар большой мололец.
Было спокойно и интересно.
Места потрясающие!! Всем советую..
Горы поражают.
Спасибо.
Шодиар большой мололец.
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