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что жарко, ну и везде газовые заправки. Мы попросили водителя не торопиться уезжать из заповедника и сделать ещё остановку чтобы погулять полюбоваться зеленой природой. (напрямую попросили), но водитель быстро проехал выход- мы и так закончили раньте времени, не работали канатки из-за снега, и мы не обедали. Виды там шикарные, конечно, но если бы была экскурсия с какой-либо хотя бы информацией, планом на день (мы попросили рассказать, нам так и не сказали), и вниманием к индивидуальным просьбам - было бы круто, а так очень утомительно ехать по 3 часа в одну сторону пои очень быстром вождении, без коннекта с экскурсоводом