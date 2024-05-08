Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин

Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Зааминский национальный парк — это великолепная природа и свежий воздух. А на вершине горы — Мост счастья.

Он наполовину стеклянный — острые ощущения во время прогулки по нему вам обеспечены! Вы полюбуетесь горами и можжевельником и по желанию подниметесь по канатной дороге.
3.5
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • В 8 утра мы выезжаем из Самарканда. По пути вы полюбуетесь Зааминском водохранилищем и живописной природой Узбекистана.
  • К 12 часам доберёмся до Бахт куприги — Моста счастья, который расположен на горе Заамин. Вы насладитесь свежим воздухом и красивыми видами. А мы подскажем места, где можно отведать вкуснейшую самсу или тандыр.
  • По желанию вы подниметесь по канатной дороге и оцените пейзажи с можжевельником с высоты птичьего полёта.
  • В Самарканд вы вернётесь, полные ярких впечатлений, около 22–23 часов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Nexia 1.
  • Дополнительные расходы: билет на мост — $4,5/чел., билет на канатную дорогу — $3/чел., еда — по желанию.
  • В стоимость включено: трансфер от места вашего проживания и обратно, билеты в заповедник.
  • Сопровождение гидом в данной программе не предусмотрено. С вами будет профессиональный водитель.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
1
Н
8 мая 2024
Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
С
3 мая 2024
Были очень большие надежды на эту экскурсию, и даже в дополнение нас отвезли к маковому полю по дороге
Но рассказа не было, информации только крупицы- что вот белые машины везде потому
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что жарко, ну и везде газовые заправки. Мы попросили водителя не торопиться уезжать из заповедника и сделать ещё остановку чтобы погулять полюбоваться зеленой природой. (напрямую попросили), но водитель быстро проехал выход- мы и так закончили раньте времени, не работали канатки из-за снега, и мы не обедали. Виды там шикарные, конечно, но если бы была экскурсия с какой-либо хотя бы информацией, планом на день (мы попросили рассказать, нам так и не сказали), и вниманием к индивидуальным просьбам - было бы круто, а так очень утомительно ехать по 3 часа в одну сторону пои очень быстром вождении, без коннекта с экскурсоводом

Шодиер
Шодиер
Ответ организатора:
спасибо большое за ваш отзыв
Мы будем улучшать в этой экскурсии не запланирован экскурсовод только водитель который рассказывает так как если
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поставить гида цена поднимиться
На счет обеда вы сказали что вы не хотите обедать
И вас по зеленым местам водили
Но все равно мы будем улучшать наш сервис по вашим замечаниям
С уважением Шодиер

В
23 апр 2024
В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .
м
21 апр 2024
Все точно и корректно. Очень вежливый и уверенный в теме гид.
Было спокойно и интересно.
Места потрясающие!! Всем советую..
Горы поражают.
Спасибо.
Шодиар большой мололец.
Все точно и корректно. Очень вежливый и уверенный в теме гид.

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