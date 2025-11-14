С этим аудиогидом вы сможете услышать легенды, факты и тайны на ключевых локациях города — без группы, без спешки, в своём ритме. Вы сами выбираете, куда идти и что слушать.
Описание аудиогидаВключай аудио и гуляй! С аудиогидом вы узнаете, как был построен Регистан и почему он стал сердцем Самарканда, чем уникален мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан, и какие тайны хранят стены мечети Биби-Ханым. Аудиогид расскажет о святых местах — Хазрат Хызре и Ходже Данияре, о местных диковинках на Сиабском базаре и традиционной бумажной фабрике, где до сих пор делают бумагу вручную, как в IX веке. Аудиогид расскажет об Обсерватории Улугбека — одном из величайших научных достижений своего времени, а также о современной улице Ислама Каримова, где старина встречается с новым Самаркандом. Отдельные треки аудиогида посвящены общей истории города — от древности до наших дней, чтобы вы могли лучше понять дух этого уникального места. Это не просто обзор — аудиогид подробный и насыщенный, с фактами, легендами и контекстом. Можно слушать в любом порядке: вы сами определяете маршрут и темп. Все треки легко сохранить заранее и слушать без интернета — удобно для путешествий. В аудиогиде вас ждут 13 треков по ключевым локациям Самарканда:
- История города • Площадь Регистан • Мечеть Биби-Ханым • Мавзолей Гур-Эмир • Некрополь Шахи-Зинда • Обсерватория Улугбека • Сиабский базар • Бумажная фабрика «Мерос» • Мавзолей Ходжа Дониёра • Мечеть Хазрат Хызр и мавзолей Ислама Каримова • Улица Ислама Каримова • Современный Самарканд • Полезные рекомендации для туристов Важная информация: Что вам понадобится:.
- Смартфон с Telegram;
- Наушники (обязательно для комфортного прослушивания);
- Интернет в начале маршрута, чтобы открыть канал и подгрузить аудиотреки (после этого они доступны оффлайн);
- Приложение Google Maps — в аудиогиде есть ссылки на геолокации, можно заранее сохранить нужную карту и использовать её без интернета;
- Заряженный телефон или пауэрбанк на день прогулки.
Вы можете начать в любое время — аудиогид доступен круглосуточно. Слушайте треки в своём ритме, без групп и расписания. Техническая поддержка работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аудио-рассказы у каждой знаковой локации:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Хазрат-Хызр
- Мавзолей Ходжа Дониёр
- Обсерватория Улугбека
- Бумажная фабрика «Мерос»
- Улица Ислама Каримова
Что включено
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Без фиксированного начала - выбираете локацию сами
Завершение: Нет фиксированной точки окончания - аудиогид гибкий и самостоятельный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
