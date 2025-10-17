О Ольга

Очень здОрово! Спасибо за интересную прогулку! Внутри семьи я называю эту экскурсию «ремесленной». Изготовление ковров, тутовой бумаги, масел, керамики! Познакомились с художниками, каждый рассказывает свою историю создания картин. Одну я себе в коллекцию взяла. Небольшую, но очень классную. Дегустировали и тут же купили местные вино и коньяк. И вишенка на самсе (торте) - катание по каналу на катере. Спасибо!