Не упустите возможность совершить путешествие по миру древних ремесел, познакомиться ближе с культурой Узбекистана и увидеть его колорит.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ ходе экскурсии мы с вами попробуем настоящий плов, посмотрим и поучаствуем в создании шелковой бумаги, ковров, гончарных изделий, вы сможете продегустировать узбекские вина и, конечно же, мы прогуляемся по новому этно-парку Вечный город.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Этно-парк Вечный город
- Ковровая фабрика
- Деревня ремесленников
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входной билет
- Питание
- Дегустации вин
- Другие личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 окт 2025
Очень здОрово! Спасибо за интересную прогулку! Внутри семьи я называю эту экскурсию «ремесленной». Изготовление ковров, тутовой бумаги, масел, керамики! Познакомились с художниками, каждый рассказывает свою историю создания картин. Одну я себе в коллекцию взяла. Небольшую, но очень классную. Дегустировали и тут же купили местные вино и коньяк. И вишенка на самсе (торте) - катание по каналу на катере. Спасибо!
