Самарканд - это не только богатая история и великолепные архитектурные ансамбли. Он также славится древними ремеслами и потрясающей кухней.
Погрузитесь в атмосферу восточного базара, научитесь готовить настоящий самаркандский плов и узнайте
Погрузитесь в атмосферу восточного базара, научитесь готовить настоящий самаркандский плов и узнайте
6 причин купить этот мастер-класс
- 🌟 Мастер-класс по плову
- 🛍 Восточный базар
- 📜 Изготовление шёлковой бумаги
- 🧶 Ткачество ковров
- 🚗 Включён транспорт
- 🗣 Сопровождение гида
Что можно увидеть
- Сиабский базар
- Город ремесленников
Описание мастер-класса
Знакомство с национальной кухней
Вы отведаете знаменитый самаркандский плов там, где едят только местные. Затем отправитесь на легендарный Сиабский базар, где можно попробовать вкуснейшие лепёшки и слоёную самсу. Я расскажу, в чем специфика самаркандской кухни, как возник плов и каковы секреты его приготовления. По желанию также организую дегустацию местного вина.
Тайны местных ремёсел
Мы посетим «город ремесленников», где вас ждёт мастер-класс по изготовлению шёлковой бумаги. Её производят по древней технологии из очищенной коры тутового дерева. Вы понаблюдаете за этим чарующим процессом и по желанию поучаствуете в нём. После этого я познакомлю вас с местными ткачами. Они покажут вам, как вручную ткать знаменитые шёлковые ковры.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, мастер-классы и сопровождение гида
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно: плов в аутентичном кафе — около 20-30$ с группы, дегустация вина (по желанию) — 15$ с человека
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
По образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шухрат - очень приятный человек, прекрасно владеющий русским языком и отличный экскурсовод! Они с водителем подъехали за нами туда, откуда нам было удобно начинать экскурсию, модифицировали экскурсию под наши цели.
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