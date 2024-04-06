Самарканд - это не только богатая история и великолепные архитектурные ансамбли. Он также славится древними ремеслами и потрясающей кухней.Погрузитесь в атмосферу восточного базара, научитесь готовить настоящий самаркандский плов и узнайте

секреты местных ремесленников. Мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и ковров ручной работы позволят вам прикоснуться к древним традициям. Транспорт и сопровождение гида включены в стоимость, а еда и напитки оплачиваются дополнительно. Не упустите шанс узнать больше о культуре и традициях Самарканда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Знакомство с национальной кухней

Вы отведаете знаменитый самаркандский плов там, где едят только местные. Затем отправитесь на легендарный Сиабский базар, где можно попробовать вкуснейшие лепёшки и слоёную самсу. Я расскажу, в чем специфика самаркандской кухни, как возник плов и каковы секреты его приготовления. По желанию также организую дегустацию местного вина.

Тайны местных ремёсел

Мы посетим «город ремесленников», где вас ждёт мастер-класс по изготовлению шёлковой бумаги. Её производят по древней технологии из очищенной коры тутового дерева. Вы понаблюдаете за этим чарующим процессом и по желанию поучаствуете в нём. После этого я познакомлю вас с местными ткачами. Они покажут вам, как вручную ткать знаменитые шёлковые ковры.

Организационные детали