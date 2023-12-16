Кухня и ремёсла Самарканда

Личный мастер-класс в Самарканде

Попробовать плов в аутентичном месте и поучаствовать в двух мастер-классах: ковровом и бумажном

Самарканд — это не только богатая история и великолепные архитектурные ансамбли. Он также славится древними ремеслами и потрясающей кухней.

Я стану вашим проводником по ним! Покажу аутентичное место, где готовят вкуснейший плов, и научу торговаться на восточном базаре.

Кроме того, вас ждут 2 увлекательных мастер-класса: по изготовлению шёлковой бумаги и ковров ручной работы.
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Кухня и ремёсла Самарканда
Ближайшие даты:
16
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с национальной кухней

Вы отведаете знаменитый самаркандский плов там, где едят только местные. Затем отправитесь на легендарный Сиабский базар, где можно попробовать вкуснейшие лепёшки и слоёную самсу. Я расскажу, в чем специфика самаркандской кухни, как возник плов и каковы секреты его приготовления. По желанию также организую дегустацию местного вина.

Тайны местных ремёсел

Мы посетим «город ремесленников», где вас ждёт мастер-класс по изготовлению шёлковой бумаги. Её производят по древней технологии из очищенной коры тутового дерева. Вы понаблюдаете за этим чарующим процессом и по желанию поучаствуете в нём. После этого я познакомлю вас с местными ткачами. Они покажут вам, как вручную ткать знаменитые шёлковые ковры.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт, мастер-классы и сопровождение гида
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно: плов в аутентичном кафе — около 20-30$ с группы, дегустация вина (по желанию) — 15$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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