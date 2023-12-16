Самарканд — это не только богатая история и великолепные архитектурные ансамбли. Он также славится древними ремеслами и потрясающей кухней. Я стану вашим проводником по ним! Покажу аутентичное место, где готовят вкуснейший плов, и научу торговаться на восточном базаре. Кроме того, вас ждут 2 увлекательных мастер-класса: по изготовлению шёлковой бумаги и ковров ручной работы.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с национальной кухней

Вы отведаете знаменитый самаркандский плов там, где едят только местные. Затем отправитесь на легендарный Сиабский базар, где можно попробовать вкуснейшие лепёшки и слоёную самсу. Я расскажу, в чем специфика самаркандской кухни, как возник плов и каковы секреты его приготовления. По желанию также организую дегустацию местного вина.

Тайны местных ремёсел

Мы посетим «город ремесленников», где вас ждёт мастер-класс по изготовлению шёлковой бумаги. Её производят по древней технологии из очищенной коры тутового дерева. Вы понаблюдаете за этим чарующим процессом и по желанию поучаствуете в нём. После этого я познакомлю вас с местными ткачами. Они покажут вам, как вручную ткать знаменитые шёлковые ковры.

Организационные детали