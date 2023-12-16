Попробовать плов в аутентичном месте и поучаствовать в двух мастер-классах: ковровом и бумажном
Самарканд — это не только богатая история и великолепные архитектурные ансамбли. Он также славится древними ремеслами и потрясающей кухней.
Я стану вашим проводником по ним! Покажу аутентичное место, где готовят вкуснейший плов, и научу торговаться на восточном базаре.
Кроме того, вас ждут 2 увлекательных мастер-класса: по изготовлению шёлковой бумаги и ковров ручной работы.
Я стану вашим проводником по ним! Покажу аутентичное место, где готовят вкуснейший плов, и научу торговаться на восточном базаре.
Кроме того, вас ждут 2 увлекательных мастер-класса: по изготовлению шёлковой бумаги и ковров ручной работы.
Ближайшие даты:
16
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с национальной кухней
Вы отведаете знаменитый самаркандский плов там, где едят только местные. Затем отправитесь на легендарный Сиабский базар, где можно попробовать вкуснейшие лепёшки и слоёную самсу. Я расскажу, в чем специфика самаркандской кухни, как возник плов и каковы секреты его приготовления. По желанию также организую дегустацию местного вина.
Тайны местных ремёсел
Мы посетим «город ремесленников», где вас ждёт мастер-класс по изготовлению шёлковой бумаги. Её производят по древней технологии из очищенной коры тутового дерева. Вы понаблюдаете за этим чарующим процессом и по желанию поучаствуете в нём. После этого я познакомлю вас с местными ткачами. Они покажут вам, как вручную ткать знаменитые шёлковые ковры.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, мастер-классы и сопровождение гида
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно: плов в аутентичном кафе — около 20-30$ с группы, дегустация вина (по желанию) — 15$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, я живу в Самарканде. По образованию историк, работаю гидом более 10 лет. Жду вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом.
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