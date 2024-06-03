Экскурсии по паркам Самарканда

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Самарканде на русском языке, цены от €103, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
«За 1 день в Зааминском национальном парке вы:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299255 за всё до 4 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
««Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«Зааминский национальный парк — это великолепная природа и свежий воздух»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Прогулка по горам Заамина
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
«Примерно к 11:30 добираемся до 2-километровой канатной дороги национального парка Заамин»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
    Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Огни Самарканда
    Очень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самая необычная. Гид Джамшед очень
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    вежливый, с юмором, хорошо говорит по русски, отзывчивый, готов отвезти по запросу куда пожелаешь. Интересно преподносит материал, не перегружает. Машина удобная. Будем рекомендовать друзьям.

    Очень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самаяОчень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самая
  • Ж
    Женя
    4 мая 2024
    Огни Самарканда
    Большое спасибо Джамшиду за прекрасную экскурсию, очень интересный рассказ! Это была отличная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Огни Самарканда
    Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и необычных фактов, ну и
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    бонусом он отлично фотографирует)))) Кроме того - человеческое, порядочное и хорошее отношение у него стоит на первом месте. Он помог нам решить личные вопросы с билетами и подсказал много интересных / полезных мест для самостоятельного посещения. Огромное спасибо!!!!

    Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических иХочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических иХочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических иХочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических иХочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических иХочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и
  • В
    Виктория
    23 апреля 2024
    Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
    В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в
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    каждую сторону. Места безусловно красивые, но стоит ли 8 часов дороги того - решайте сами. Плюс, в день нашей экскурсии не работала канатная дорога - а это одно из немногих развлечений, которое предлагается в этой экскурсии. .

  • И
    Инна
    5 апреля 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, скучно вам не будет).
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    Шохрух рассказывал нам о стране, о том как живут обычные люди, о их традициях, всякие интересные бытовые вещи, ну и о истории, конечно. По дороге мы остановились, чтобы купить вкуснейшую клубнику, так что не отказываетесь, когда будете проезжать, она на самом деле наивкуснейшая. Ну а по приезду нас ждали просто захватывающие виды! Горы есть горы, что же может быть лучше). Сам мост тоже потрясающий, но возьмите с собой тёплые вещи! Жаль, что именно в этот день не работала канатная дорога, но впечатлений хватило и без неё. А вкуснейшие шашлыки в ресторане- это вишенка на торте)). Приятно удивили адекватные цены. Настоятельно советую эту экскурсию, особенно если у вас 3 города в маршруте, чтобы немного сместить акценты и не устать от сплошной архитектуры. Также хотела поблагодарить за совет посетить дворец эмира в Кагане сразу по приезду в город, не уезжая с вокзала. Это заметно облегчило нам логистику и сэкономило время)

    Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часаЭто было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа
  • Н
    Никита
    28 марта 2024
    Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
    Хоть и в самом нацпарке не так много активностей, но отличная экскурсия для души, не скучная, много красивых видов, запах леса и хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Парки»

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  3. Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
  4. Прогулка по горам Заамина
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  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 103 до 255 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 28 ⭐ отзывов, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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