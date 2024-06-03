читать дальше

Шохрух рассказывал нам о стране, о том как живут обычные люди, о их традициях, всякие интересные бытовые вещи, ну и о истории, конечно. По дороге мы остановились, чтобы купить вкуснейшую клубнику, так что не отказываетесь, когда будете проезжать, она на самом деле наивкуснейшая. Ну а по приезду нас ждали просто захватывающие виды! Горы есть горы, что же может быть лучше). Сам мост тоже потрясающий, но возьмите с собой тёплые вещи! Жаль, что именно в этот день не работала канатная дорога, но впечатлений хватило и без неё. А вкуснейшие шашлыки в ресторане- это вишенка на торте)). Приятно удивили адекватные цены. Настоятельно советую эту экскурсию, особенно если у вас 3 города в маршруте, чтобы немного сместить акценты и не устать от сплошной архитектуры. Также хотела поблагодарить за совет посетить дворец эмира в Кагане сразу по приезду в город, не уезжая с вокзала. Это заметно облегчило нам логистику и сэкономило время)