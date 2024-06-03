1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
«За 1 день в Зааминском национальном парке вы:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299€255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
««Вечный город» — огромный парк, воссоздающий атмосферу древнего восточного города и одновременно использующий достижения современных технологий»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Самарканда в национальный парк Заамин
Погулять по стеклянному мосту и насладиться горными пейзажами
Начало: От места вашего проживания в Самарканде
«Зааминский национальный парк — это великолепная природа и свежий воздух»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам Заамина
Побывать в национальном парке и походить по экстремальному Мосту счастья
«Примерно к 11:30 добираемся до 2-километровой канатной дороги национального парка Заамин»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Природа Узбекистана невероятная и разнообразная, ущелья, горы и ледники. Всем рекомендуем эту экскурсию.
- ННаталия8 мая 2024Природа в горах Заамина очень красивая, рекомендую к посещению!
- ТТатьяна5 мая 2024Очень интересная экскурсия. Красивая, атмосферная. Из всех, на которых были в Самарканде и Бухаре, эта самая необычная. Гид Джамшед очень
- ЖЖеня4 мая 2024Большое спасибо Джамшиду за прекрасную экскурсию, очень интересный рассказ! Это была отличная экскурсия!
- ЕЕкатерина4 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Джамшеду! Мы остались очень довольны экскурсией: интересный рассказчик, узнали много исторических и необычных фактов, ну и
- ВВиктория23 апреля 2024В целом все ок, гид приятный, посмотрели по дороге на быт местных жителей. Но меня измотала дорога: 4 часа в
- ИИнна5 апреля 2024Это было очень красиво! Не смотря на о, что дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, скучно вам не будет).
- ННикита28 марта 2024Хоть и в самом нацпарке не так много активностей, но отличная экскурсия для души, не скучная, много красивых видов, запах леса и хороший гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Парки»
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