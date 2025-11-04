Мои заказы

Дневная или вечерняя прогулка по Самарканду

Вечерняя прогулка по Самарканду — это погружение в особую атмосферу. Когда солнце заходит, улицы преображаются, а здания оживают в свете подсветки.

Вы увидите главные достопримечательности: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и многое другое.
Описание экскурсии

Самарканд: погружение в атмосферу древнего города Самарканд — один из самых древних и красивых городов Узбекистана, наполненный историей, культурой и архитектурными шедеврами. Этот город, расположенный на Великом Шелковом пути, был центром торговли и науки на протяжении веков. Регистан — великолепный архитектурный ансамбль с тремя медресе, украшенными изысканными мозаиками и орнаментами. Здесь вы сможете не только насладиться красотой зданий, но и ощутить атмосферу древнего города. Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен великий завоеватель Тимур, восхищает своим величием и элегантностью. Его купол, покрытый узорчатой плиткой, сверкает на солнце, а внутренние интерьеры поражают богатством отделки. Еще одна жемчужина Самарканда — мечеть Биби-Ханым, когда-то одна из самых больших мечетей в мире, построенная в честь любимой жены Тимура. Она до сих пор впечатляет своим масштабом и архитектурными деталями. Не забудьте также про обсерваторию Улугбека, где великий астроном проводил свои исследования. Это место не только историческое, но и научное, и его значение сложно переоценить. Прогулки по старинным базарам, где можно попробовать местные деликатесы и приобрести сувениры, добавят ярких красок в ваше путешествие. Важная информация:
  • При посещении культовых мест (храмы, мечети, медресе) женщинам необходимо накидывать на голову и плечи лёгкий шарф.
  • Рекомендуется избегать слишком открытой одежды.

По воскресеньям начинаем экскурсию после обеда!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гури Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби Ханум
  • Рынок Сибирский
  • Мавзолей Шахи Зинда
  • Ковровая фабрика
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входной билет
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с гостиницы
Завершение: Рынок сиабский
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям начинаем экскурсию после обеда!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • При посещении культовых мест (храмы, мечети, медресе) женщинам необходимо накидывать на голову и плечи лёгкий шарф
  • Рекомендуется избегать слишком открытой одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Н
Наталья
4 ноя 2025
Экскурсия с Фаёзом оставила отличные впечатления! Все посмотрели, узнали много интересного об истории Самарканда и Узбекистана… Гид учитывал все наши пожелания. Прекрасная поездка, рекомендуем! 👍
Д
Дмитрий
18 окт 2025
Огромное спасибо Фаезу.
Душевная, познавательная красивая экскурсия, Лучшие места, лучшие виды.
И по секрету- лучший плов в Самарканде- это к Фаезу.
Ждем ответный визит в Санкт- Петербург
О
Олег
12 окт 2025
Первое, что хочется отметить, это сам организатор, Фаёз Каримов. Знание фактического материала, готовность помочь, найти решение в любой ситуации, это о нём.
Теперь об экскурсии. В Самарканде мы уже пятый день,
читать дальше

часть знаковых мест уже посетили самостоятельно, поэтому программу согласовали заранее.
Встреча у гостиницы точно вовремя. Короткий переезд, и перед нами Гур Эмир, мавзолей теймуридов. Затем Регистан, магазин ковров с ненавязчивой демонстраций, Комплекс Шахидов и Биби Ханум. В завершение обед в абсолютно нетуристическом месте (очень вкусно и очень недорого).
Стиль общения гида импонирует. Вдумчивая подача фактического материала, ответы на простые и не очень вопросы. Когда мы теряли нить рассказа, следовала разрядка ситуации в виде байки или мифа. За 4 часа общения мы полюбили город, увидели его лицо, узнали факты из глубины жизни Самарканда.
Очень понравилось! Если будете выбирать, рекомендую.

Л
Лидия
9 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Фаёз, наш гид, встретил нас на вокзале с утренним поездом из Ташкента и проводил нас на поезд в Ташкент в восемь вечера, был с нами весь день, выйдя
читать дальше

за рамки своего рабочего дня, гибко реагировал на все пожелания, мы узнали много нового про период правления Тамерлана, посетили отличный ресторан со знаменитым самаркандским шашлыком, который посещают жители города, не только туристы, и были под впечатлением от города и от внимательного и дружеского отношения к себе. Кроме того, среди прочего, мы купили изумительную эксклюзивную сумку из шелка, которая изготовлена вручную и в единственном экземпляре, она стоит тех денег, которые мы за неё заплатили, и это тоже - благодаря нашему гиду. Выражаем благодарность ему и агентству Спутник.

Владимир.

Л
Лия
8 окт 2025
Доброго дня, побывали на экскурсии по Самарканду с экскурсоводом Фаезом. Начало по времени. Забрали от гостиницы, мы были с мужем. Нам показали все достопримечательности, экскурсия проходила в неспешном ритме, как
читать дальше

мы и попросили. Помогли приобрести билеты. Рассказ познавательный, информация разнообразна. Поинтересовались и откуда мы. По ходу отвечали на вопросы. Машина удобная и без проблем. Если приедем, то буду искать в экскурсоводы Фаеза. Рекомендуем. По окончании довезли нас на ЖД вокзал и мы отправились дальше путешествовать по солнечному Узбекистану, в Бухару.

