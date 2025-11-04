читать дальше

за рамки своего рабочего дня, гибко реагировал на все пожелания, мы узнали много нового про период правления Тамерлана, посетили отличный ресторан со знаменитым самаркандским шашлыком, который посещают жители города, не только туристы, и были под впечатлением от города и от внимательного и дружеского отношения к себе. Кроме того, среди прочего, мы купили изумительную эксклюзивную сумку из шелка, которая изготовлена вручную и в единственном экземпляре, она стоит тех денег, которые мы за неё заплатили, и это тоже - благодаря нашему гиду. Выражаем благодарность ему и агентству Спутник.



Владимир.