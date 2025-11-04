Вечерняя прогулка по Самарканду — это погружение в особую атмосферу. Когда солнце заходит, улицы преображаются, а здания оживают в свете подсветки.
Вы увидите главные достопримечательности: Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым и многое другое.
Описание экскурсииСамарканд: погружение в атмосферу древнего города Самарканд — один из самых древних и красивых городов Узбекистана, наполненный историей, культурой и архитектурными шедеврами. Этот город, расположенный на Великом Шелковом пути, был центром торговли и науки на протяжении веков. Регистан — великолепный архитектурный ансамбль с тремя медресе, украшенными изысканными мозаиками и орнаментами. Здесь вы сможете не только насладиться красотой зданий, но и ощутить атмосферу древнего города. Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен великий завоеватель Тимур, восхищает своим величием и элегантностью. Его купол, покрытый узорчатой плиткой, сверкает на солнце, а внутренние интерьеры поражают богатством отделки. Еще одна жемчужина Самарканда — мечеть Биби-Ханым, когда-то одна из самых больших мечетей в мире, построенная в честь любимой жены Тимура. Она до сих пор впечатляет своим масштабом и архитектурными деталями. Не забудьте также про обсерваторию Улугбека, где великий астроном проводил свои исследования. Это место не только историческое, но и научное, и его значение сложно переоценить. Прогулки по старинным базарам, где можно попробовать местные деликатесы и приобрести сувениры, добавят ярких красок в ваше путешествие. Важная информация:
- При посещении культовых мест (храмы, мечети, медресе) женщинам необходимо накидывать на голову и плечи лёгкий шарф.
- Рекомендуется избегать слишком открытой одежды.
По воскресеньям начинаем экскурсию после обеда!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гури Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханум
- Рынок Сибирский
- Мавзолей Шахи Зинда
- Ковровая фабрика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с гостиницы
Завершение: Рынок сиабский
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям начинаем экскурсию после обеда!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При посещении культовых мест (храмы, мечети, медресе) женщинам необходимо накидывать на голову и плечи лёгкий шарф
- Рекомендуется избегать слишком открытой одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 ноя 2025
Экскурсия с Фаёзом оставила отличные впечатления! Все посмотрели, узнали много интересного об истории Самарканда и Узбекистана… Гид учитывал все наши пожелания. Прекрасная поездка, рекомендуем! 👍
Д
Дмитрий
18 окт 2025
Огромное спасибо Фаезу.
Душевная, познавательная красивая экскурсия, Лучшие места, лучшие виды.
И по секрету- лучший плов в Самарканде- это к Фаезу.
Ждем ответный визит в Санкт- Петербург
О
Олег
12 окт 2025
Первое, что хочется отметить, это сам организатор, Фаёз Каримов. Знание фактического материала, готовность помочь, найти решение в любой ситуации, это о нём.
Теперь об экскурсии. В Самарканде мы уже пятый день,
Л
Лидия
9 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Фаёз, наш гид, встретил нас на вокзале с утренним поездом из Ташкента и проводил нас на поезд в Ташкент в восемь вечера, был с нами весь день, выйдя
Л
Лия
8 окт 2025
Доброго дня, побывали на экскурсии по Самарканду с экскурсоводом Фаезом. Начало по времени. Забрали от гостиницы, мы были с мужем. Нам показали все достопримечательности, экскурсия проходила в неспешном ритме, как
Входит в следующие категории Самарканда
