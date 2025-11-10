Мои заказы

Древний город Самарканд

Во время автомобильной обзорной экскурсии по архитектурным шедеврам Самарканда гости прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии. Мы окунемся во времена правления самого известного правителя региона Тамерлана (Амира Тимура).

Также гости посетят центр ремесел (увидят процесс производства шелковой бумаги, керамических изделий).
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Площадь Регистан

Площадь Регистан — это сердце Самарканда, историческое место, где когда-то проходили большие ярмарки и ремесленные рынки. Здесь вы сможете увидеть три великолепных медресе, каждое из которых имеет свою уникальную историю и значение:

  • Медресе Улугбека — высшее духовное заведение, которое является настоящим университетом средневековья;
  • Медресе Шер-Дор — сооружение с восхитительной архитектурой и глубоким смыслом;
  • Медресе Тилля-Кари — место, где сочетались духовное просвещение и образовательные традиции.

Мечеть Биби Ханым

Возвышаясь над городом, мечеть Биби Ханым, построенная в 14 веке, является жемчужиной архитектуры Тимуридов. Эта величественная мечеть служит символом веры и культурного наследия.

Шахи Зинда

Шахи Зинда — уникальный мемориальный ансамбль, чей возраст насчитывает многовековую историю, от 12 до 16 века. Это место захоронения царственных особ и знати, и его красота поистине поражает.

Обсерватория Улугбека

Не менее примечательной является обсерватория Улугбека, построенная в 15 веке. Улугбек, строитель обсерватории, был не только ученым и архитектором, но и философом, художником, а также мастером астрономии. Его исследования и астрономические расчёты стали основой для многих будущих открытий.

Мавзолей Ходжа Данияра

Одним из самых известных культовых мест в Самарканде является мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила). Это священное место почитается не только мусульманами, но и христианами с иудеями, что является символом межконфессионального единства.

Посетите эти удивительные места и познайте богатство истории и культуры Самарканда, вдохновляйтесь красотой его архитектуры и духом прошлого.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби Ханым (14 век)
  • Обсерватория Улугбека (15 век)
  • Мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила)
  • Шахи Зинда (12-16 века)
  • Гур-Эмир (мавзолей Амира Тимура)
  • Сиябский рынок
  • Бумажная фабрика
  • Ковровая фабрика
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • На посещение всех объектов ~ 15 У.Е.
  • Обед на выбор гостей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

