Также гости посетят центр ремесел (увидят процесс производства шелковой бумаги, керамических изделий).
Описание экскурсии
Площадь Регистан
Площадь Регистан — это сердце Самарканда, историческое место, где когда-то проходили большие ярмарки и ремесленные рынки. Здесь вы сможете увидеть три великолепных медресе, каждое из которых имеет свою уникальную историю и значение:
- Медресе Улугбека — высшее духовное заведение, которое является настоящим университетом средневековья;
- Медресе Шер-Дор — сооружение с восхитительной архитектурой и глубоким смыслом;
- Медресе Тилля-Кари — место, где сочетались духовное просвещение и образовательные традиции.
Мечеть Биби Ханым
Возвышаясь над городом, мечеть Биби Ханым, построенная в 14 веке, является жемчужиной архитектуры Тимуридов. Эта величественная мечеть служит символом веры и культурного наследия.
Шахи Зинда
Шахи Зинда — уникальный мемориальный ансамбль, чей возраст насчитывает многовековую историю, от 12 до 16 века. Это место захоронения царственных особ и знати, и его красота поистине поражает.
Обсерватория Улугбека
Не менее примечательной является обсерватория Улугбека, построенная в 15 веке. Улугбек, строитель обсерватории, был не только ученым и архитектором, но и философом, художником, а также мастером астрономии. Его исследования и астрономические расчёты стали основой для многих будущих открытий.
Мавзолей Ходжа Данияра
Одним из самых известных культовых мест в Самарканде является мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила). Это священное место почитается не только мусульманами, но и христианами с иудеями, что является символом межконфессионального единства.
Посетите эти удивительные места и познайте богатство истории и культуры Самарканда, вдохновляйтесь красотой его архитектуры и духом прошлого.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханым (14 век)
- Обсерватория Улугбека (15 век)
- Мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила)
- Шахи Зинда (12-16 века)
- Гур-Эмир (мавзолей Амира Тимура)
- Сиябский рынок
- Бумажная фабрика
- Ковровая фабрика
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- На посещение всех объектов ~ 15 У.Е.
- Обед на выбор гостей