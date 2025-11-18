Отправляйтесь с нами в гастрономическое путешествие по Сиабскому базару! Мы выберем продукты для плова, посетим пекарню, сделаем лепешку и увидим тандыр в действии.
А дальше — мастер-класс по приготовлению плова под руководством шефа в уютном дворике! Затем — обед за общим столом: плов, салат, лепешка, чай и восточные сладости. Погрузитесь в атмосферу восточного вкуса и традиций!
Описание экскурсии
Вкус Востока Приглашаем вас в атмосферное гастро-приключение, где вы станете не просто гостем, а настоящим участником кулинарного путешествия!:
- Сиабский базар Наш день начнётся с прогулки по главному рынку города. Среди ароматов специй, гор сухофруктов и кипящих самоваров вы вместе с гидом подберёте свежие продукты для плова: мясо, морковь, рис и, конечно, пряности.
- Пекарня с тандыром Далее — визит в местную пекарню, где вы увидите, как пекутся знаменитые самаркандские лепёшки. По желанию — сможете сами попробовать посадить лепёшку в тандыр!
- Мастер-класс по плову Затем мы отправимся в уютный дворик, где вас ждёт настоящий мастер-класс по приготовлению самаркандского плова под руководством опытного повара. Вы примете участие в каждом этапе — от нарезки овощей до закладки риса в казан.
- А после — дружеский обед за общим столом: самаркандский плов, салат «Ачик-чучук», тандырная лепёшка, чай, вода и восточные сладости.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сиабский базар
- Пекарня с тандыром
- Мастер-класс по приготовлению плова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Мастер-класс по приготовлению Самаркандского плова
- Обед в гостевом доме
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
