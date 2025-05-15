Индивидуальная
до 6 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: У входа мавзолея Тамерлана
«За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности и почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару»
Завтра в 09:30
24 июл в 08:00
$98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Самарканда
Индивидуальная экскурсия по ремёслам Самарканда: от шёлковой бумаги до ковров. Узнайте секреты мастеров и прогуляйтесь по историческим местам
«Сиабский базар — самый древний базар в Средней Азии»
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
$152 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гастро-приключение в Самарканде с посещением базара
Начало: По договоренности
«Сиабский базар Наш день начнётся с прогулки по главному рынку города»
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAvdeeva15 мая 2025Бахадыр невероятно наполнил нас историей города, увлекательно и профессионально! Самарканд останется ярким впечатлением в нашей копилке путешествий!
- ААнвар11 мая 2025Экскурсию для нас провёл Парвиз. Понравилось. Много узнали нового - факты и истории о старом Самарканде. Чуть не хватило структурированности материала - чего было до Тамерлана, и чего было после Тимуридов.
- ИИрина6 января 2025Содикжон отличный рассказчик и приятный в общении человек. Мы получили много информации и об истории города, и о традициях, быте,
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Базары»
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Сейчас в Самарканде в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 152. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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