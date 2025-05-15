читать дальше и ответы на все наши вопросы. Нашли время зайти попить чай, потому что на улице было холодно и прогуляться по рынку. Спасибо большое

Содикжон отличный рассказчик и приятный в общении человек. Мы получили много информации и об истории города, и о традициях, быте,