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Экскурсии по базарам Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Самарканде на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Самарканд: экскурсия и легенды
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: У входа мавзолея Тамерлана
«За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности и почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару»
Завтра в 09:30
24 июл в 08:00
$98 за всё до 6 чел.
Ремёсла Самарканда
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Самарканда
Индивидуальная экскурсия по ремёслам Самарканда: от шёлковой бумаги до ковров. Узнайте секреты мастеров и прогуляйтесь по историческим местам
«Сиабский базар — самый древний базар в Средней Азии»
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
$152 за всё до 3 чел.
Гастро-приключение в Самарканде с посещением базара
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Гастро-приключение в Самарканде с посещением базара
Начало: По договоренности
«Сиабский базар Наш день начнётся с прогулки по главному рынку города»
Завтра в 09:00
24 июл в 09:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Avdeeva
    15 мая 2025
    Самарканд: экскурсия и легенды
    Бахадыр невероятно наполнил нас историей города, увлекательно и профессионально! Самарканд останется ярким впечатлением в нашей копилке путешествий!
    Бахадыр невероятно наполнил нас историей города, увлекательно и профессионально!Бахадыр невероятно наполнил нас историей города, увлекательно и профессионально!Бахадыр невероятно наполнил нас историей города, увлекательно и профессионально!
  • А
    Анвар
    11 мая 2025
    Самарканд: экскурсия и легенды
    Экскурсию для нас провёл Парвиз. Понравилось. Много узнали нового - факты и истории о старом Самарканде. Чуть не хватило структурированности материала - чего было до Тамерлана, и чего было после Тимуридов.
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Самарканд: экскурсия и легенды
    Содикжон отличный рассказчик и приятный в общении человек. Мы получили много информации и об истории города, и о традициях, быте,
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    и ответы на все наши вопросы. Нашли время зайти попить чай, потому что на улице было холодно и прогуляться по рынку. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Базары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 152. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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